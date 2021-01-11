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Как определить недостаток питательных веществ в растениях на даче: фосфора, калия, кальция

10:08 11.01.2021, Надежда Калоша Фото: https://pixabay.com/
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Опытный садовод должен вовремя заметить изменения в и немедленно подкормить растения. Для этого можно использовать специальные комплексы удобрений, которые обеспечивает растениям сбалансированное полноценное питание.

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Кальций необходим прежде всего для нормального роста корней, а также надземных частей растения. При недостатке кальция рост корней замедляется, их кончики перестают расти и остаются очень короткими, напоминая обрубки

Внешний вид растений всегда сигнализирует о дефиците тех или иных элементов.

Опытный садовод должен вовремя заметить изменения в и немедленно подкормить растения. Для этого можно использовать специальные комплексы удобрений, которые обеспечивает растениям сбалансированное полноценное питание.

Недостаток фосфора

Фосфор повышает восстановительные свойства тканей, ускоряет развитие растений. От нехватки фосфора растения страдают в засушливую погоду и при повышенной температуре почвы. Угнетается рост стебля, на листьях образуются красные или фиолетовые пятна или полосы. Побеги и корни развиваются слабо, замедляется образование плодов.

Капуста. Замедленный рост растения, особенно молодых листьев, которые приобретают темно-зеленую с пурпурным оттенком окраску.

Морковь. Листья становятся карликовыми, красноватого оттенка.

Лук. Растение угнетено, кончики старых листьев увядают, затем чернеют и отмирают.

Огурец. Отстает в росте, молодые листья приобретают темно-зеленую окраску, впоследствии сморщиваются, края их закручиваются кверху. Задерживается цветение и образование плодов.

Томат. Листья становятся темно-зелеными, с нижней стороны лилово-фиолетовые. Цветение и созревание плодов задерживается.
При недостатке фосфора в почву вносят суперфосфат (10-20 г на кв. м), фосфоритную муку (40-60 г на кв. м) или другие фосфорные удобрения. Фосфорное питание растений улучшается при известковании кислых почв.

Недостаток калия

Калий повышает сопротивляемость растений к инфекционным заболеваниям. Растения особенно нуждаются в нем в период интенсивного роста. Овощам калий особенно нужен в засушливую погоду, а также на легких почвах. При недостатке калия побеги и стебли развиваются слабо, нередко искривляются, верхушки засыхают. Листья становятся темно-зелеными с голубоватым или бронзовым оттенком. Краевые части листа сначала желтеют, а затем становятся бурыми.

Капуста. На нижних, иногда на средних листьях возникает внезапное пожелтение каемки листа в виде «краевого ожога», затем оно распространяется на всю пластинку, тогда как жилки остаются зелеными. По мере роста растения количество пораженных листьев быстро увеличивается по направлению от нижних к верхним; нижние листья буреют, повисают, засыхают.

Морковь. Растение становится низкорослым, листья бледно окрашены, слегка курчавые, впоследствии бронзового цвета. Листья постепенно отмирают, надземные части сильно развиваются в ущерб корнеплоду.
Лук. Старые листья, начиная с кончика, становятся соломисто-желтыми и сероватыми, затем весь лист желтеет, вянет. Наблюдается более раннее усыхание листьев.

Огурец. Мелкие листья темно-зеленой окраски, по форме слегка куполообразные. По их краям появляется светло-желтая кайма, затем она становится коричневой, образуется «краевой ожог». Плоды темно-зеленые, но суженные к плодоножке и сильно расширенные к вершине.

Томат. Стебли и побеги развиваются слабо, иногда искривляются, становятся деревянистыми. Листья сине-зеленые, старые листья - бледно-серые или желтоватые по краям. Плоды созревают не одновременно, завязи часто опадают. Корни слабо развиты, нередко окрашены в коричневый цвет.
При появлении признаков дефицита калия проводят подкормку одним из следующих удобрений: хлористым калием (5-10 г на кв. м), калимагнезией (20-30г на кв. м), золой (50-100 г на кв. м). Под свеклу и капусту можно использовать также каинит (20-30 г на кв. м) или калийную соль (10-20 г на кв. м).

Недостаток кальция

Кальций необходим прежде всего для нормального роста корней, а также надземных частей растения. При недостатке кальция рост корней замедляется, их кончики перестают расти и остаются очень короткими, напоминая обрубки. Повреждаются верхушечные почки.
Капуста. Верхушечная почка и корешки отмирают, образуется розетка мелких листьев, корни сильно разветвляются. Листья становятся хлоротичными, появляются белые полосы по краям.
Томат. Недостаток кальция может способствовать развитию вершинной гнили. На вершине плода образуется плоское или вдавленное пятно, плод становится твердым, затем размягчается, а пятно покрывается темным налетом.
Если растению недостаточно кальция, в почву вносят азотнокислый кальций (50 г на кв. м) или опрыскивают растения хлористым кальцием (40 г на 10 л воды и 1 л раствора на 10 кв. м.).

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