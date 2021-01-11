Взяли золото биатлонисты из России. Финиш Эдуарда Латыпова войдёт в историю!

Российские биатлонисты добыли золото

Наконец-то с позорной серией без медалей покончено!

Сегодня, 10 января в Оберхофе завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В смешанной эстафете сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова одержала победу. В супермиксте победила команда Франции, а россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали девятыми.