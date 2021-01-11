Наконец-то с позорной серией без медалей покончено!
Сегодня, 10 января в Оберхофе завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В смешанной эстафете сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова одержала победу. В супермиксте победила команда Франции, а россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали девятыми.
Взяли золото биатлонисты из России. Финиш Эдуарда Латыпова войдёт в историю!
09:45 11.01.2021
В супермиксте победила команда Франции, а россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали девятыми.
Наконец-то с позорной серией без медалей покончено!
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От редакции
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