Гостиница для собак как второй дом для любимца

Многие из нас в детстве мечтали о том, чтобы завести собаку. Некоторым разрешали, но многим запрещали, считая, что это слишком хлопотно и дорого.

Заводя верного друга во взрослом возрасте, сталкиваются с совершенно другой проблемой. Когда приходится оставить любимца на какой-то срок, но, конечно же, не хочется делать это с кем попало.

Бывает, что нужно оставить собаку на время отпуска, то есть, на длительный срок. Хорошо, если у вас есть родственники или друзья, которым вы доверяете. Но и это, зачастую не выход. Не всем хочется возиться с чужим любимцем.

Отличным выходом из ситуации станет гостиница для собак https://guldog.ru/uyutnee-chem-v-gostinice-dlya-sobak. Место, где можно смело оставить хвостатого, и быть уверенным, что его окружат заботой и вниманием.

Передержка собак от нашей компании

У нас вы можете заказать услугу по передержке собак. Причем, данная услуга отличается от обычных гостиниц для животных. Речь идет о домашней передержке.

Прекрасная возможность, без опасения, оставить собаку в заботливых руках на время пока вас не будет рядом;

Такой виде передержки более комфортный, безопасный, чем обычные гостиницы для собак. Не говоря уже о том, что стоит на порядок дешевле.

Как заказать услугу по передержке собак

Ваш питомец будет находиться в комфортных и уютных условиях. Также ему будет оказано должное внимание. Ведь, когда хозяин уезжает, его четвероногий друг начинает тосковать. Следовательно, нужно сделать все необходимое для того, чтобы щенок не замечал перемен. Догстикер не только будет рядом. В данную услугу входит:

Своевременное кормление собаки, выгул, мытье, регулярные игры. Делается все, чтобы питомец был счастливым и довольным;

Если нужно, совершается перевозка собаки на специальном такси. Выполняется перевозка по всем правилам, гарантирующим безопасность;

Владельцу предоставляется отчет по скайпу. Вы сможете сами убедиться с том, что с любимцем все хорошо.

Стоимость на наши услуги

Стоимость за оказанные услуги приятно порадуют владельцев собак. Для нас очень важно, чтобы домашние любимцы, а также их хозяева оставались довольны. Поэтому, всегда готовы радовать не только лояльными ценами, но еще и постоянными скидками. Если вы обращаетесь к нам регулярно, то мы предоставляем бонусы. Для новых клиентов также имеются сюрпризы.

Первый выгул собаки совершенно бесплатный. Делается это для того, чтобы вы могли оценить уровень профессионализма специалистов. После этого, вы без опасений доверите своего любимца в надежные руки.

Собаки преданы людям, и ничего от них не требуют. Они заслуживают немного внимания и заботы с вашей стороны. Отнеситесь к этому ответственно и выбирайте только проверенных помощников, когда понадобится передержка.

Мы работаем без выходных и праздников. В любое время можете обратиться сюда и заказать любую услугу. Ознакомиться более подробно, вы сможете на нашем официальном ресурсе. Воспользовавшись нашими услугами один раз, вы всегда сможете рассчитывать на качественную помощь.