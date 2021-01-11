Названы приложения обязательные для установки на смартфон с 1 апреля 2021 ода

Утвержден список софта для гаджетов

В перечень российских приложений для предустановки на электронные устройства попали сервисы Яндекса, Mail.ru, социальные сети Вконтакте и Одноклассники, мобильное приложение портала госуслуг, антивирус Kaspersky и другие программы. Распоряжение правительства с утвержденным списком ПО опубликовано 6 января 2021 года.

Перечень был составлен Минцифрой на основе рейтинга популярности, сформированного по данным от разработчиков и независимым аудиторским заключениям. Перечни различаются в зависимости от вида устройства. Так, для смартфонов и планшетов определено 16 приложений для предустановки, для компьютеров одно ("Мой офис"), для Smart Tv - 11. Список программ будет обновляться ежегодно в августе.

Обязательная предустановка стартует с 1 апреля 2021 года - государство пошло навстречу разработчикам и перенесло срок вступления закона о предустановке российского софта на 3 месяца, чтобы те успели подготовиться.

Всего предлагается три способа - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства. Пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.

Источник: РГ