Как запустить контекстную рекламу

Реклама, запущенная на Яндекс Директ и Google Ads будет одним из самых действенных способов привлечения целевых клиентов и увеличения объемов продаж только в том случае, если она разрабатывается и ведется профессионалом.

Умение грамотно составить предложение под конкретного клиента позволит не «промахнуться» мимо своей аудитории, а технические знания и опыт – избежать «подводных камней» и не потерять деньги.

Специалисты компании «AVI Group», для которых контекстная реклама и продвижение сайтов – основные виды профессиональной деятельности, помогут с помощью этого маркетингового инструмента привлечь потенциальных заказчиков уже на следующий день после размещения рекламы.

Настройки рекламы от AVI Group

Настройка контекстной рекламы проходит в несколько этапов:

Разбор сайта и анализ деятельности заказчика. На этом же этапе происходит изучение конкурентов, анализ данного сегмента и целевой аудитории клиента. Поскольку компания AVI Group не работает по шаблонам, а разрабатывает индивидуальную стратегию «под заказчика», эта информация позволит грамотно распланировать рекламную компанию. Качественная проработка ключевых запросов. Отсечение нецелевых запросов позволит сэкономить значительную часть рекламного бюджета. Настройка ключевых показателей эффективности. Они позволят выстроить стратегию всей рекламной компании и отслеживать поведение клиентов на сайте. Разработка индивидуальной схемы запуска рекламы. Подразумевает использование инструментов, позволяющих получить конкурентоспособную позицию в рекламе Яндекс Директ и Google Ads. Мониторинг результатов. Крайне необходим, чтобы отслеживать эффективность мероприятий и оптимизировать используемые инструменты.

Как начать работать с AVI Group

Для заказа рекламы и продвижения сайта, необходимо зайти на сайт компании AVI Group и заполнить форму заявки или заказать обратный звонок.

Специалисты разработают и предложат вам комплексное решение задачи с использованием всех возможных инструментов digital-маркетинга.

Коммерческое предложение будет оформлено договором, где будет указана фиксированная стоимость проекта, а также финансовые и юридические гарантии исполнителя.

Профессионалы компании «AVI Group» https://seo-ok.su/ используют в работе только результативные приемы и не допускают «непредвиденных» финансовых затрат.