Как запустить контекстную рекламу

Умение грамотно составить предложение под конкретного клиента позволит не «промахнуться» мимо своей аудитории, а технические знания и опыт – избежать «подводных камней» и не потерять деньги.
Специалисты компании «AVI Group», для которых контекстная реклама и продвижение сайтов – основные виды профессиональной деятельности, помогут с помощью этого маркетингового инструмента привлечь потенциальных заказчиков уже на следующий день после размещения рекламы.
Настройки рекламы от AVI Group
Настройка контекстной рекламы проходит в несколько этапов:
- Разбор сайта и анализ деятельности заказчика. На этом же этапе происходит изучение конкурентов, анализ данного сегмента и целевой аудитории клиента. Поскольку компания AVI Group не работает по шаблонам, а разрабатывает индивидуальную стратегию «под заказчика», эта информация позволит грамотно распланировать рекламную компанию.
- Качественная проработка ключевых запросов. Отсечение нецелевых запросов позволит сэкономить значительную часть рекламного бюджета.
- Настройка ключевых показателей эффективности. Они позволят выстроить стратегию всей рекламной компании и отслеживать поведение клиентов на сайте.
- Разработка индивидуальной схемы запуска рекламы. Подразумевает использование инструментов, позволяющих получить конкурентоспособную позицию в рекламе Яндекс Директ и Google Ads.
- Мониторинг результатов. Крайне необходим, чтобы отслеживать эффективность мероприятий и оптимизировать используемые инструменты.
Как начать работать с AVI Group
Для заказа рекламы и продвижения сайта, необходимо зайти на сайт компании AVI Group и заполнить форму заявки или заказать обратный звонок.
Специалисты разработают и предложат вам комплексное решение задачи с использованием всех возможных инструментов digital-маркетинга.
Коммерческое предложение будет оформлено договором, где будет указана фиксированная стоимость проекта, а также финансовые и юридические гарантии исполнителя.
Профессионалы компании «AVI Group» https://seo-ok.su/ используют в работе только результативные приемы и не допускают «непредвиденных» финансовых затрат.