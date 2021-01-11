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Новый штамм коронавируса из Бразилии нашли в Японии. Названо число зараженных

10:45 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Двое из них - дети в возрасте около 10 лет, у одного из которых диагностирована повышенная температура.

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В Японии выявили четыре случая заражения новым штаммом коронавируса из Бразилии
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Бразильский штамм отличается от штаммов из Великобритании и ЮАР, которые ранее также обнаружили в Японии.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии выявило случаи заражения новым штаммом коронавируса у четырех человек, которые ранее совершили поездку в Бразилию. Об этом говорится в отчете, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

Инфицированные прибыли на территорию Японии через токийский международный аэропорт Ханэда. Двое из них - дети в возрасте около 10 лет, у одного из которых диагностирована повышенная температура.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на директора японского Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту, бразильский штамм отличается от штаммов из Великобритании и ЮАР, которые ранее также были обнаружены в Японии.

По данным агентства, Минздрав также зафиксировал случай передачи нового штамма непосредственно на территории Японии. Отмечается, что заражение было выявлено у двух человек, которые принимали пищу в Токио вместе с 30-летним мужчиной, вернувшимся в страну в декабре после поездки в Великобританию.

28 декабря в Японии вступил в силу фактический запрет на въезд и выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма из Великобритании. Такие меры будут действовать минимум до конца января. В это время в страну смогут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.

Ситуация с коронавирусом в Японии стала ухудшаться с ноября, в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и летальных исходов начали регулярно обновляться, а в январе распространение инфекции достигло взрывных темпов. Так, 5 января в стране было выявлено 4 912 случаев заражения, 6 января - 6 001, 7 января - 7 570. Общее число случаев инфицирования в Японии с начала пандемии превысило 285 тыс., зафиксировано более 4 тыс. летальных исходов. Для борьбы с инфекцией власти до 7 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне с населением 37,2 млн человек, аналогичный режим был введен до 22 января руководством префектуры Миядзаки на юго-западе страны.

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус пандемия штамм япония
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