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Горит 2-этажный дом в СНТ "Слава" в Бердске

09:59 11.01.2021 Фото: МЧС НСО
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Пока что о жертвах и подробностях пожара информации нет.

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Пожарные выехали на место пришествия

Сгорел 2-этажный дом в СНТ "Слава" в Бердске, сегодня 11 января. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" замначальника ОНД Бердска Руслан Безносенко, на место происшествия выехали пожарные. Пока что о жертвах и подробностях пожара информации нет. Подробности в ближайшее время.

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