Горит 2-этажный дом в СНТ "Слава" в Бердске

Пока что о жертвах и подробностях пожара информации нет.

Пожарные выехали на место пришествия

Сгорел 2-этажный дом в СНТ "Слава" в Бердске, сегодня 11 января. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" замначальника ОНД Бердска Руслан Безносенко, на место происшествия выехали пожарные. Пока что о жертвах и подробностях пожара информации нет. Подробности в ближайшее время.