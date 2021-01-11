Сгорел 2-этажный дом в СНТ "Слава" в Бердске, сегодня 11 января. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" замначальника ОНД Бердска Руслан Безносенко, на место происшествия выехали пожарные. Пока что о жертвах и подробностях пожара информации нет. Подробности в ближайшее время.
Горит 2-этажный дом в СНТ "Слава" в Бердске
09:59 11.01.2021
Пока что о жертвах и подробностях пожара информации нет.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Почему происходят пожары?
Назвали причину крушения Boeing 737 в Индонезии
11:01 11-01-2021
БердскФото: Завалило мусором Бердск после новогодних каникул 2021. Посмотрите на двор дома №133 по ул. Первомайской
11:01 11-01-2021
Добыча нефти будет рентабельной даже при цене $15 за баррель в России, завил эксперт
11:00 11-01-2021
Эти 8 симптомов указывают на панкреатит
10:50 11-01-2021
БердскМаленький ребенок остался один в квартире 10 января в Бердске. Что с ним произошло?
10:25 11-01-2021
БердскКБУ Бердск
10:24 11-01-2021