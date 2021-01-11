11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Родился говорящий младенец в Норильске. Он произнес слова "мама" и "папа"

10:30 11.01.2021 Фото: pixabay.com
1

Необычные дети появляются на свет все чаще, это связано с изменениями в мире.

% name% title
Новорожденный в Норильске произнес слова "мама" и "папа"

Новорожденный в Норильске произнес слова "мама" и "папа"

Новорожденный мальчик сумел удивить врачей в роддоме Норильска. Вскоре после появления на свет малыш... начал говорить. Сначала он сказал слово "папа". А еще через сутки — "мама".

Акушер Марина Панова смогла объяснить такой феномен. По ее словам, ребенок способен обучаться еще до рождения.

И если мама общается с малышом, пока он еще находится у нее в животе, это положительно сказывается на его развитии. Панова также отметила, что необычные дети появляются на свет все чаще, и предположила, что это связано с изменениями в мире.

Источник: Ревизорро Новосибирск

индиго новорожденный первое слово
Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это возможно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Назвали причину крушения Boeing 737 в Индонезии
11:01 11-01-2021
Назвали причину крушения Boeing 737 в Индонезии
БердскФото: Завалило мусором Бердск после новогодних каникул 2021. Посмотрите на двор дома №133 по ул. Первомайской
11:01 11-01-2021
Фото: Завалило мусором Бердск после новогодних каникул 2021. Посмотрите на двор дома №133 по ул. Первомайской
Добыча нефти будет рентабельной даже при цене $15 за баррель в России, завил эксперт
11:00 11-01-2021
Добыча нефти будет рентабельной даже при цене $15 за баррель в России, завил эксперт
Эти 8 симптомов указывают на панкреатит
10:50 11-01-2021
Эти 8 симптомов указывают на панкреатит
Новый штамм коронавируса из Бразилии нашли в Японии. Названо число зараженных
10:45 11-01-2021
Новый штамм коронавируса из Бразилии нашли в Японии. Названо число зараженных
Родился говорящий младенец в Норильске. Он произнес слова "мама" и "папа"
10:30 11-01-2021
Родился говорящий младенец в Норильске. Он произнес слова
БердскМаленький ребенок остался один в квартире 10 января в Бердске. Что с ним произошло?
10:25 11-01-2021
Маленький ребенок остался один в квартире 10 января в Бердске. Что с ним произошло?
БердскКБУ Бердск
10:24 11-01-2021
КБУ Бердск
День совершеннолетия в Японии отмечается 11 января 2021 года: Что это за праздник?
10:20 11-01-2021
День совершеннолетия в Японии отмечается 11 января 2021 года: Что это за праздник?
Врачи стабилизировали его состояние, сообщила жена Бориса Грачевского
10:16 11-01-2021
Врачи стабилизировали его состояние, сообщила жена Бориса Грачевского