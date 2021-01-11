Родился говорящий младенец в Норильске. Он произнес слова "мама" и "папа"

Необычные дети появляются на свет все чаще, это связано с изменениями в мире.

Новорожденный в Норильске произнес слова "мама" и "папа"

Новорожденный в Норильске произнес слова "мама" и "папа"

Новорожденный мальчик сумел удивить врачей в роддоме Норильска. Вскоре после появления на свет малыш... начал говорить. Сначала он сказал слово "папа". А еще через сутки — "мама".

Акушер Марина Панова смогла объяснить такой феномен. По ее словам, ребенок способен обучаться еще до рождения.

И если мама общается с малышом, пока он еще находится у нее в животе, это положительно сказывается на его развитии. Панова также отметила, что необычные дети появляются на свет все чаще, и предположила, что это связано с изменениями в мире.

Источник: Ревизорро Новосибирск