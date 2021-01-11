Точный гороскоп на вторник 12 января для каждого знака зодиака индивидуально

Девы, чем легче вы будете воспринимать происходящее, тем больше будет вероятность удачного разрешения ваших дел.

Тельцов ждет большая и неожиданная радость, а Весы станут невыносимым собеседником

Овен

Сегодня, заходя в магазин, расплачивайтесь сперва за то, что вам остро необходимо, а не за то, что хотите. Ваш бюджет обеих категорий может и не вместить.

Телец

Сегодня в вашем сердце будут орать фанфары и грохотать барабаны. Судя по всему, вас ожидает большая и неожиданная радость. Позаботьтесь об организме. Он может тяжело перенести этот день.

Близнецы

Сегодняшний день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо переменить. Подобной возможностью грех не воспользоваться.

Рак

Вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам как жить дальше, чтобы их можно было выносить. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот не принесет ничего, кроме раздражения.

Лев

Сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толку же — не будет.

Дева

Чем легче вы сегодня будете воспринимать происходящее, тем больше будет вероятность удачного разрешения ваших дел. Философия пофигизма, собственно, всегда была наиболее продуктивной идеологией.

Весы

Сегодня вы станете поистине невыносимым собеседником, если не пожелаете умерить свое самомнение. Окружающих обычно здорово раздражает, когда кто-то постоянно дает им понять, что знает все лучше всех.

Скорпион

Сегодня вас может одолеть нетерпение, каковому чувству следует стойко сопротивляться. Ибо нынче оно ни к чему хорошему привести не сможет.

Стрелец

Сегодня вам придется столкнуться с массой мелких, но малоприятных препятствий. Постарайтесь удержаться от соблазна сорвать свое раздражение на ком-то близком, гораздо полезнее будет воспользоваться его моральной поддержкой.

Козерог

Сегодня балом будет править оптимизм. Следовательно, вам, чтобы не выделяться кислою миной, имеет смысл улыбнуться, и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами — даже хорошо.

Водолей

Тот факт, что вы что-то увидели первым, еще не оправдывает ваших притязаний на оный предмет. Тем паче, что у него (у предмета) может быть свое мнение по этому поводу.

Рыбы

Сегодня вас ждет некоторое событие, которое может показаться случайностью. Но это далеко не так. Просто вы не заметили его предпосылок.

Источник: izvmor.ru