Выиграли по лотерейным билетам около 61 млн рублей жители Новосибирской области в 2020 году

В 2020 году новосибирцы выиграли на почте по лотерейным билетам около 61 млн рублей

С начала 2020 года жители Новосибирской области приобрели в отделениях Почты России более 475 тысяч счастливых лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей составила около 61 млн рублей.

Больше всего в 2020 году повезло трем жителям области, которые стал обладателями крупных выигрышей от 1 до 2 млн рублей. Пять человек выиграли суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей.

«Чаще всего в почтовых отделениях приобретают бестиражные лотерейные билеты. Тиражные лотерейные билеты приобретаются в подарок на день рождения или к празднику, так заметный рост спроса мы наблюдаем в преддверии гендерных праздников, а также к Новому году», – отметил заместитель директора макрорегиона Сибирь Денис Хижняков.

Приобрести тиражные и бестиражные лотерейные билеты можно в любом отделении почтовой связи Новосибирской области. Проверка билета бестиражной лотереи осуществляется сразу после покупки. Если билет окажется выигрышным, получить выигрыш размером до 1 тыс. рублей можно в почтовом отделении. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю. Получить выигрыши по тиражным лотереям до 10 тыс. рублей можно также в отделениях почтовой связи.

Напомним, с 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Источник: пресс-служба АО «Почта России»