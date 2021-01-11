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Выиграли по лотерейным билетам около 61 млн рублей жители Новосибирской области в 2020 году

11:30 11.01.2021 Фото: АО «Почта России»
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Проверка билета бестиражной лотереи осуществляется сразу после покупки.

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В 2020 году новосибирцы выиграли на почте по лотерейным билетам около 61 млн рублей

С начала 2020 года жители Новосибирской области приобрели в отделениях Почты России более 475 тысяч счастливых лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей составила около 61 млн рублей.
Больше всего в 2020 году повезло трем жителям области, которые стал обладателями крупных выигрышей от 1 до 2 млн рублей. Пять человек выиграли суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей.
«Чаще всего в почтовых отделениях приобретают бестиражные лотерейные билеты. Тиражные лотерейные билеты приобретаются в подарок на день рождения или к празднику, так заметный рост спроса мы наблюдаем в преддверии гендерных праздников, а также к Новому году», – отметил заместитель директора макрорегиона Сибирь Денис Хижняков.

Приобрести тиражные и бестиражные лотерейные билеты можно в любом отделении почтовой связи Новосибирской области. Проверка билета бестиражной лотереи осуществляется сразу после покупки. Если билет окажется выигрышным, получить выигрыш размером до 1 тыс. рублей можно в почтовом отделении. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю. Получить выигрыши по тиражным лотереям до 10 тыс. рублей можно также в отделениях почтовой связи.
Напомним, с 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Источник: пресс-служба АО «Почта России»

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