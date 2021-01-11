КБУ Бердск

ИНН\КПП 5445118581\544501001,ОГРН 1045404732933, ОКПО 75845850 р\сч.40702810109410000022 Банк «Левобережный» ОАО г. Новосибирск, к\сч. 30101810100000000850, БИК 045004850ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА: 5-05-17
|День недели
|Прием и консультация физических и юридических лиц
|Понедельник, четверг
|с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00
|не приемные дни: с 25 по 31 число каждого месяца
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ:
Группа по теплоснабжению т. 56-1-57 (внутренний 238)
Группа по водоснабжению и водоотведению т. 56-1-57 (внутренний 242)
|День недели
| Прием заявлений, консультации,
|Согласование документов
(проекты, ордера, акты и пр.)
|Понедельник
|с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00
|с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00
|Вторник
|не приемный день
|Среда
|с 8-00 до 12-00
|с 8-00 до 12-00
|Четверг
|с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00
|с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00
|Пятница
|не приемный день