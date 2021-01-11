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КБУ Бердск

10:24 11.01.2021 Фото: МУП КБУ
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МУП КБУ - Единый номер телефона 56-1-57.

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МУП КБУ Бердска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОМБИНАТ БЫТОВЫХ УСЛУГ»
633004, г. Бердск, ул. Промышленная, 1, тел./факс: (38341) 56-1-57, e-mail: kbu@bktrest.ru
САЙТ https://www.mupkbu.ru/
РЕКВИЗИТЫ:
ИНН\КПП 5445118581\544501001,ОГРН 1045404732933, ОКПО 75845850 р\сч.40702810109410000022 Банк «Левобережный» ОАО г. Новосибирск, к\сч. 30101810100000000850, БИК 045004850ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА: 5-05-17

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ: 56-1-57

День недели  Прием и консультация физических и юридических лиц
Понедельник, четверг с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00
не приемные дни: с 25 по 31 число каждого месяца 


ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ:
Группа по теплоснабжению т. 56-1-57 (внутренний 238)
Группа по водоснабжению и водоотведению т. 56-1-57 (внутренний 242)

День недели  Прием заявлений, консультации,
выдача ТУ и пр. документов		 Согласование  документов
(проекты, ордера, акты и пр.)
Понедельник с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00		 с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00
Вторник не приемный день
Среда с 8-00 до 12-00 с 8-00 до 12-00
Четверг с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00		 с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00
Пятница не приемный день
вода горячая вода холодная отопление счетчики МУП КБУ КБУ Бердск
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