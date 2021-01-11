Что категорически запрещено делать 12 января в день Анисьи зимней? Можно ли работать сегодня?

12 января наступает день Анисьи зимней

12 января наступает день Анисьи зимней. Название в народном календаре пошло от имени святой, чью память в этот день почитают православные. Считается, что 12 января нельзя тяжело работать, иначе не избежать травм. Женщинам, чтобы не накликать на себя беду, нельзя шить и вязать. По этой же причине раньше было запрещено солить еду.

Категорически запрещено утираться чужим полотенцем, так как к вам могут перейти все болезни его владельца. Нужно быть осторожнее на улице, избегать перекрестков и не поднимать по дороге никаких предметов. В былые времена говорили, что на них наведена порча.

А еще, во избежание плохого, строго нельзя рассказывать свои сны.

Источник: izvmor.ru