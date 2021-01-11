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Стал генсеком Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын

11:15 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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С момента основания ТПК в 1949 году должность ее главы занимал Ким Ир Сен — сначала как председатель, а с 1966 года как генеральный секретарь ЦК.

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Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии Кореи

Должность лидера КНДР Ким Чен Ына в Трудовой партии Кореи (ТПК) из председателя переименовали в генерального секретаря после решения вернуть Исполнительному политическому совету название "секретариат", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Восьмой съезд партии полностью поддержал вежливое предложение избрать на пост генерального секретаря ТПК товарища Ким Чен Ына", — говорится в сообщении.

С момента основания ТПК в 1949 году должность ее главы занимал Ким Ир Сен — сначала как председатель, а с 1966 года как генеральный секретарь ЦК. После смерти Ким Ир Сена этот пост унаследовал его сын Ким Чен Ир, занимавший должность до своей смерти в 2011 году.

Ким Чен Ын, сын Ким Чен Ыра, после прихода к власти находился на посту первого секретаря ЦК ТПК. Секретариат упразднили на седьмом съезде партии в 2016 году, а вместо него создали Исполнительный политический совет ЦК ТПК под председательством Ким Чен Ына.
По итогам пятого дня восьмого съезда 9 января 2021 года Исполнительный политический совет вновь переименовали в секретариат, а отделы совета — в отделы секретариата. А пост Ким Чен Ына стал называться "генеральным секретарем", как у его деда и отца.
Ким Чен Ын также является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, маршалом Корейской народной армии, председателем Центрального военного комитета ТПК, членом президиума политбюро ЦК партии, главой Государственного совета (бывший Государственный комитет обороны).

Источник: РИА Новости

генсек корея Ким Чен Ын
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