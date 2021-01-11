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Назвали причину крушения Boeing 737 в Индонезии

11:01 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

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Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air мог разбиться при ударе о воду

Потерпевший крушение пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air мог разбиться при ударе о воду, сообщает газета Straits Times со ссылкой на национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии.
"Это еще не окончательный вывод... Предварительные данные показывают, что самолет разбился при ударе о воду", — сообщил газете руководитель отдела расследований по воздушной безопасности комитета Нуркахио Утомо.

Он добавил, что в случае крушения самолета в воздухе обломки бы разбросало по большей площади.
Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал в воду близ острова Лаки. При этом, как сообщило Поисково-спасательное управление Индонезии, самолет не подавал аварийный сигнал. По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Причины катастрофы пока не называются.

Boeing-737-500 авиакатастрофа крушение
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