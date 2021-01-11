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Стали известны подробности жуткого ДТП с автобусами на трассе М5 в Башкирии

11:09 11.01.2021 Фото: стоп-кадр видео БСТ
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Водитель одного из автобусов рассказал свою версию произошедшего.

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Стали известны подробности жуткого ДТП с автобусами в Башкирии

В Салаватском районе столкнулись два пассажирских автобуса. Авария произошла в два часа дня возле села Татарский Малояз. Девочка 2007 года рождения и 6-летний мальчик погибли сразу.
11 человек госпитализированы в Месягутовскую центральную районную больницу. Две девочки в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию, сейчас за их жизни борются врачи. Водитель одного из автобусов рассказал свою версию произошедшего. С его слов, во всем виновата неизвестная легковушка.

-"ДТП произошло из-за легковушки. Он ехал, а потом резко затормозил. Я затормозил, меня вынесло на встречную полосу. Произошло столкновение", рассказал  Айгиз Рафгутдинов, водитель автобуса

Прокуратура уже организовала проверку по факту ДТП. Ограничение в движении ввели сегодня для большегрузов на участке трассы М5 «Урал». Оно будет действовать до полуночи сегодняшнего дня. Если верить прогнозам МЧС, ситуация с непогодой только ухудшится. Ночью в республике ожидается облачность, снег и ветер. А порывы будут достигать 18 метров в секунду. В отдельных районах гололед, снежные заносы, снежный накат и ухудшение видимости до 500 метров и менее.

ДТП микроавтобус насмерть трасса
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