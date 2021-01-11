Фото: Завалило мусором Бердск после новогодних каникул 2021. Посмотрите на двор дома №133 по ул. Первомайской

Горы мусора никто не убирает

Горы мусора завалили территорию возле дома № 133 по ул. Первомайской в Бердске. На фото с трудом можно разглядеть отведенную контейнерную площадку под мусор. Все потому, что жители дома № 133 по ул. Первомайской лишены мусоропровода. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с аналогичной проблемой жители соседнего дома №131 обращались в редакцию весной 2020 года. Новый дом сдали в эксплуатацию, а мусор приходилось выбрасывать приходилось в единый для всех бункер. «Общий чан», так его называли горожане. Он похож на кузов от машины, сверху ни чем не закрыт и мусор разлетается по двору. Рядом детская площадка. Кстати, чан исчез. Вместо него появились обыкновенные контейнеры под мусор, но гони не выдержали нагрузки новогодних каникул 2021.

Тогда еще руководитель управляющей компании дома №131 ул. Первомайской ООО «Лига» Ирина Долгачева комментировала «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию.

- Этот вопрос не для прессы. Это внутренний вопрос, который решается с жильцами. Дома новые и в них сейчас ведутся ремонты. Чтобы мусоропровод не забили строительным мусором, он закрыт. Как только бытовые отходы превысят строительный мусор, мы соберем собрание жильцов. По решению жителей дома запустим мусоропровод.

Чего здесь только нет