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Фото: Завалило мусором Бердск после новогодних каникул 2021. Посмотрите на двор дома №133 по ул. Первомайской

11:01 11.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На фото с трудом можно разглядеть отведенную контейнерную площадку под мусор.

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Горы мусора никто не убирает
Сюжет: Мусорная реформа
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Фото: Завалило мусором Бердск после новогодних каникул 2021. Посмотрите на двор дома №133 по ул. ПервомайскойСколько денег вбухали, чтобы не обанкротились регоператоры мусорной реформы в 2020 году?Ещё 188 новостей

Горы мусора завалили территорию возле дома № 133 по ул. Первомайской в Бердске. На фото с трудом можно разглядеть отведенную контейнерную площадку под мусор. Все потому, что жители дома № 133 по ул. Первомайской лишены мусоропровода. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с аналогичной проблемой жители соседнего дома №131 обращались в редакцию весной 2020 года. Новый дом сдали в эксплуатацию, а мусор приходилось выбрасывать приходилось в единый для всех бункер. «Общий чан», так его называли горожане. Он похож на кузов от машины, сверху ни чем не закрыт и мусор разлетается по двору. Рядом детская площадка. Кстати, чан исчез. Вместо него появились обыкновенные контейнеры под мусор, но гони не выдержали нагрузки новогодних каникул 2021.

Тогда еще руководитель управляющей компании дома №131 ул. Первомайской ООО «Лига» Ирина Долгачева комментировала «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию.

- Этот вопрос не для прессы. Это внутренний вопрос, который решается с жильцами. Дома новые и в них сейчас ведутся ремонты. Чтобы мусоропровод не забили строительным мусором, он закрыт. Как только бытовые отходы превысят строительный мусор, мы соберем собрание жильцов. По решению жителей дома запустим мусоропровод.

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Чего здесь только нет
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Мусор видно со всех сторон
бункер контейнерная площадка мусор мусоропровод чан
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От редакции

От мусорной реформы много пользы?

Аноним, 11 января 2021 11:28
НВР:
У кого то прибыло, но у кого-то столько же убыло, польза однозначно есть энтропия изменилась.
Аноним, 11 января 2021 11:47
Главное ведь помогать "ненужными" Бердску мусоровозами, из Бердска Новосибирску? Им ведь нужнее? Жители Бердска уже с 1957 года какают себе под ноги на улицах Бердска, из-за искусственного отсутствия общественных туалетов, а теперь нам предлагают ещё и начать мусорить без вывоза мусоровозами мусора из Бердска? Жителей Бердска так приучают к тому, что из города Бердск вскоре сделают выгребную яму-свалку для всей НСО?

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