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Ожидает длинная шестидневная рабочая неделя в феврале жителей России

12:00 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

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Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в феврале

Следующие длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, до них будет шестидневная рабочая неделя.
Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.
Шестидневка будет с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Затем граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя.

Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
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Источник: РИА Новости

рабочая неделя февраль шестидневная
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