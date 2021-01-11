Ожидает длинная шестидневная рабочая неделя в феврале жителей России

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в феврале

Следующие длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, до них будет шестидневная рабочая неделя.

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

Шестидневка будет с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Затем граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя.



Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

Источник: РИА Новости