Ожидает длинная шестидневная рабочая неделя в феврале жителей России

Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
Следующие длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, до них будет шестидневная рабочая неделя.
Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.
Шестидневка будет с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Затем граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя.
Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.