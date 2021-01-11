Уголовное дело за торговлю справками по 1000 рублей на зав наркологией ЦГБ Бердска Светлану Емельянову завел СК. За год она "выписала" 422 документа

Врача-нарколога обвиняют в присвоении и растрате. По одним данным, незаконный "доход" составил 200 000 рублей, по другим - в два раза выше. Справки подтверждали, что человек не стоит на учете как алкоголик или наркоман. Скоро материалы дела направят в суд.

Светлана Емельянова много лет заведует наркологией Бердской ЦГБ

Уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) возбудили в отношении заведующей наркологическим отделением Бердской ЦГБ Светланы Емельяновой. Это произошло еще в декабре 2020 года. Но подтверждение этому факту «Курьер. Среда. Бердск» удалось получить только сейчас.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 11 января руководитель пресс-службы управления ФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва, делом Емельяновой служба безопасности не занимается. В пресс-службе регионального управления МВД также заявили, что в их ведении нет материалов по этому делу. Тем не менее, информированный источник "Курьер. Среда. Бердск" сообщил, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Светланы Емельяновой находится в прокуратуре Бердска.

Речь идет о продаже справок заявителям по 1000 рублей о том, что "пациенты" не состоят на учете в больнице как страдающие наркоманией и алкоголизмом. Следствие полагает, что "доход" завотделеним наркологии составил порядка 200 000 рублей. Хотя по другим источникам, за год врач "продала" 422 справки. Таким образом сумма может быть гораздо выше.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», правоохранители уже вызывали на допрос коллег Светланы Алексеевны. После задержания ей не избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Емельянова считается одним из лучших психиатров и наркологов Бердска. В профессии она 28 лет — после окончания Новосибирского мединститута в 1993 году. Порядка 10 лет возглавляет наркологическое отделение горбольницы Бердска.

Подробности - в ближайшее время.

справка

УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -



наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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