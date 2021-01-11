Завели 25 дел о терроризме после беспорядков в Капитолии в США

Шестого января действующий президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов

Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Капитолии, сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу.

Кроу заявил, что говорил об этом с министром армии Соединенных Штатов Райаном Маккарти, в частности, они обсуждали действия военных в связи с беспорядками и существующие меры безопасности.

"Министр Маккарти заявил, что в результате нападения на Капитолий открыто не менее 25 дел о внутреннем терроризме. (Обнаружены. — Прим. ред.) длинноствольное огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", взрывные устройства и пластиковые наручники, это позволяет предположить, что большее бедствие с трудом удалось предотвратить", — говорится в публикации конгрессмена в Twitter.

Кроу "выразил глубокую обеспокоенность" из-за сообщений о возможном участии в беспорядках действующих военных и находящихся в резерве.

По словам Маккарти, в Пентагоне осведомлены о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена и в этот день, 20 января. Министр заявил конгрессмену, что минобороны работает с правоохранительными органами для подготовки к обеспечению безопасности.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ранее направила федеральным властям письмо с просьбой предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности инаугурации Байдена 20 января на фоне погрома в здании Капитолия.

Накануне газета USA Today со ссылкой на неназванного представителя минобороны Соединенных Штатов сообщила, что под следствием по делам о терроризме находятся по меньшей мере 25 военнослужащих.

Шестого января действующий президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента.

В итоге погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

Источник: РИА Новости