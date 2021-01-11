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Хранил почти 2,5 кг запрещенных веществ у себя во дворе житель Новосибирской области

13:00 11.01.2021 Фото: 54.мвд.рф
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Как пояснил задержанный, данный наркотик он хранил для личного употребления.

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В Новосибирской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в хранении наркотических средств

6 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР МО МВД России «Краснозерский» был установлен и задержан ранее не судимый 34-летний житель села Аксениха Краснозерского района. У которого в ходе осмотра надворной постройки было обнаружено и изъято наркотическое вещество растительного происхождения – марихуана массой 2440,9 грамма и части растения конопля массой 120,1 грамма. Как пояснил задержанный, данный наркотик он хранил для личного употребления.

18 ноября сотрудниками ГНК совместно с ОУУП и ПДН МО МВД России «Карасукский» был установлен и задержан ранее не судимый 36-летний житель деревни Новая – Курья Карасукского района. В ходе осмотра сарая, расположенного во дворе дома по улице Степной, полицейские обнаружили и изъяли марихуану массой 618,3 грамма, которую подозреваемый хранил для личного употребления.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.

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Источник: 54.мвд.рф

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