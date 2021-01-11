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Прожиточный минимум 2021: Новые суммы назвал Мишустин

11:27 11.01.2021 Фото: Кремлин
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С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде.

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С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год.

Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.

Постановление от 31 декабря 2020 года №2406

мрот потребительская корзина прожиточный минимум
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