Решили укрепить связь с Украиной США. Какой план они придумали?

В рамках проекта предполагается улучшить управление критически важными ресурсами и ситуацию с предоставлением государственных и коммунальных услуг населению.

США планируют запустить проект по укреплению связей между гражданами Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить проект по укреплению связей между гражданами Украины, проживающими на подконтрольных Киеву территориях и в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

«Деятельность USAID в рамках программы «Наводя мосты» нацелена на укрепление доверия и связей между украинцами как на подконтрольных, так и на неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины», — сообщили в американском агентстве.

В рамках проекта предполагается улучшить управление критически важными ресурсами и ситуацию с предоставлением государственных и коммунальных услуг населению.

Помимо этого, планируется увеличить доверие граждан к процессу реинтеграции. Как подчёркивают в USAID, именно реинтеграция может стать основой «для прочного мира и достижения консенсуса по поводу будущего Украины как единой и самодостаточной страны».

В документе отмечается, что работа будет проходить в областях, «наиболее пострадавших от агрессии Кремля».

По мнению специалистов американского агентства, Россия якобы распространяет на Украине пропаганду розни в условиях существующего социального раскола. Вместе с проблемами в сфере управления и предоставления госуслуг это препятствует оказанию более активной поддержки Киеву в переходе к демократии и преграждает путь Донецку и Луганску в европейское будущее.

Как поясняется в описании, программы USAID на Украине основываются на стратегии агентства на 2019—2024 годы, которая отражает приоритеты правительства США в области развития страны. Вашингтон стремится к «смягчению последствий российской агрессии, укреплению демократии и расширению экономических перспектив Украины», уточнили в агентстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооружённым глазом, а в Париже и Берлине это понимают.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Украина вместо того, чтобы предпринимать практические шаги по выполнению взятых на себя обязательств по Минским соглашениям, всячески стремится их игнорировать, создавая видимость активной деятельности по продвижению урегулирования в Донбассе.

Она также добавила, что украинской стороне пора прекратить заниматься демагогией и на деле приступить к ответственной работе по реализации положений комплекса мер во всей их полноте и последовательности.

Источник: RT