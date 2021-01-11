11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Решили укрепить связь с Украиной США. Какой план они придумали?

13:30 11.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В рамках проекта предполагается улучшить управление критически важными ресурсами и ситуацию с предоставлением государственных и коммунальных услуг населению.

% name% title
США планируют запустить проект по укреплению связей между гражданами Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить проект по укреплению связей между гражданами Украины, проживающими на подконтрольных Киеву территориях и в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
«Деятельность USAID в рамках программы «Наводя мосты» нацелена на укрепление доверия и связей между украинцами как на подконтрольных, так и на неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины», — сообщили в американском агентстве.

В рамках проекта предполагается улучшить управление критически важными ресурсами и ситуацию с предоставлением государственных и коммунальных услуг населению.

Помимо этого, планируется увеличить доверие граждан к процессу реинтеграции. Как подчёркивают в USAID, именно реинтеграция может стать основой «для прочного мира и достижения консенсуса по поводу будущего Украины как единой и самодостаточной страны».

В документе отмечается, что работа будет проходить в областях, «наиболее пострадавших от агрессии Кремля».

По мнению специалистов американского агентства, Россия якобы распространяет на Украине пропаганду розни в условиях существующего социального раскола. Вместе с проблемами в сфере управления и предоставления госуслуг это препятствует оказанию более активной поддержки Киеву в переходе к демократии и преграждает путь Донецку и Луганску в европейское будущее.

Как поясняется в описании, программы USAID на Украине основываются на стратегии агентства на 2019—2024 годы, которая отражает приоритеты правительства США в области развития страны. Вашингтон стремится к «смягчению последствий российской агрессии, укреплению демократии и расширению экономических перспектив Украины», уточнили в агентстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооружённым глазом, а в Париже и Берлине это понимают.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Украина вместо того, чтобы предпринимать практические шаги по выполнению взятых на себя обязательств по Минским соглашениям, всячески стремится их игнорировать, создавая видимость активной деятельности по продвижению урегулирования в Донбассе.

Она также добавила, что украинской стороне пора прекратить заниматься демагогией и на деле приступить к ответственной работе по реализации положений комплекса мер во всей их полноте и последовательности.

Источник: RT

сша украина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это необходимо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
13:55 11-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Мощный взрыв снес два этажа здания в промзоне Новосибирска. Есть пострадавшие
13:51 11-01-2021
Мощный взрыв снес два этажа здания в промзоне Новосибирска. Есть пострадавшие
Можно ли работать на Старый Новый год 2021? Приметы важного праздника
13:50 11-01-2021
Можно ли работать на Старый Новый год 2021? Приметы важного праздника
Завели 25 дел о терроризме после беспорядков в Капитолии в США
13:45 11-01-2021
Завели 25 дел о терроризме после беспорядков в Капитолии в США
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 23.12.20 по 07.01.2021 в Бердске
13:44 11-01-2021
Онлайн некролог: Кто умер с 23.12.20 по 07.01.2021 в Бердске
Сколько умерло от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 11 января пациентов, стало известно
13:30 11-01-2021
Сколько умерло от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 11 января пациентов, стало известно
Назвала Трампа "служанкой Путина" Пелоси
13:30 11-01-2021
Назвала Трампа
Решили укрепить связь с Украиной США. Какой план они придумали?
13:30 11-01-2021
Решили укрепить связь с Украиной США. Какой план они придумали?
Число зараженных за сутки на 11 января в Новосибирской области назвал оперштаб
13:29 11-01-2021
Число зараженных за сутки на 11 января в Новосибирской области назвал оперштаб
БердскКто претендует на пост директора ГЦКиД Бердска на смену умершей от рака Елены Исламовой. Список кандидатов
13:24 11-01-2021
Кто претендует на пост директора ГЦКиД Бердска на смену умершей от рака Елены Исламовой. Список кандидатов