Чуть не лишился приюта из-за святой веры в государство престарелый инвалид в Бурятии

Инвалид нуждается в постороннем уходе, а собственного жилья он не имеет.

В Бурятии инвалид слишком сильно верил в государство

Мужчина отказывался платить за проживание в доме-интернате

В Бурятии суд рассмотрел гражданское дело по иску Бичурского дома-интерната для престарелых и инвалидов к своему постояльцу. Дом-интернат требовал расторжения договора предоставления соцуслуг, а также выселения мужчины из занимаемой им в интернате комнаты и взыскания задолженности.

За проживание в доме-интернате для престарелых и инвалидов предусмотрена оплата в размере 75% от ежемесячной пенсии. Однако живущий здесь инвалид третьей группы платить отказывался. Он слишком сильно верил в государство, считая, что именно оно возмещает все расходы, связанные с его проживанием в интернате.

При этом инвалид нуждается в постороннем уходе, а собственного жилья он не имеет.

Бичурский районный суд удовлетворил требование о взыскании с инвалида задолженности в размере свыше 174 тысяч рублей. Однако в части расторжении договора предоставления социальных услуг производство по делу прекращено.

- В удовлетворении исковых требований о возложении обязанности освободить жилое помещение, занимаемое гражданином в АУСО РБ «Бичурский дом-интернат для престарелых и инвалидов», отказано. Решение не вступило в законную силу, - сообщили в районном суде.

Источник: baikal-daily.ru