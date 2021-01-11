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Назвала самые опасные для здоровья утренние привычки врач

12:00 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Необходимо отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам.

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Необходимо отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам

Врач Мириам Стоппард в беседе с Mirror назвала утренние привычки, которые могут навредить здоровью.
По словам медика, не следует пытаться делать энергичные упражнения вскоре после пробуждения, потому что тело обезвожено, и ткани из-за этого плохо растягиваются. Неосторожные занятия спортом могут привести к травме позвоночника, предупреждает Стоппард.
Кроме того, необходимо отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам, так как эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, не работают так, как нужно. Поэтому медик рекомендует позавтракать перед приемом этих напитков.

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