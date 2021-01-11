Планируют внести 153 законопроекта в 2021 году в Госдуму России

В 2021 году кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 153 законопроекта

В 2021 году кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 153 законопроекта. Все они включены в план, который своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ состоит из шести блоков. Первый нацелен на создание условий для экономического роста. Второй ориентирован на цифровизацию и научно-техническое развитие. Третий подразумевает разработку законопроектов для стимулирования дальнейшего роста отдельных отраслей экономики. Четвёртый блок посвящён развитию институтов социальной сферы и повышению качества жизни. Пятый призван создать условия для сбалансированного регионального развития. Последний и самый большой блок касается повышения качества государственного управления.

Руководителям федеральных министерств и ведомств поручено принять необходимые меры для выполнения плана.

Распоряжение от 31 декабря 2020 года №3683-р