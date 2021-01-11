Перед ретроградным Меркурием 2021: Что произойдет с планетой 24 января, объяснила Марина Арцибашева

Меркурий состоит на 75% из железа

Любителям астрономии, романтики или тем, кто хочет удивить любимых «Курьер. Среда. Бердск» расскажет о том, какие планеты можно наблюдать на ночном небе Бердска в январе. Нашим собеседником стала Марина Арцибашева, методист МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий».

С 14 января Меркурий появится в вечернем небе достаточно высоко над горизонтом. Планета наблюдается на фоне вечерней зари над юго-западом.

- 24 января будут наилучшие условия для наблюдения Меркурия. Если смотреть в сильный бинокль или телескоп, планета будет иметь вид диска, постепенно переходящего в овал, а затем в серп. Для успешных наблюдений Меркурия, конечно, желательны открытый горизонт и ясное сумеречное небо где то за городом, вдали от огней цивилизации и смога большого города, - советует любителям звёздного неба Марина Арцибашева 10 января.

Меркурий самая маленькая планета Солнечной системы, немного больше Луны. Это самая твёрдая планета, ядро её состоит на 70% из железа. У планеты нет спутников, нет атмосферы и нет даже цвета. Из-за отсутствия атмосферы там абсолютная тишина и небо всегда чёрное. На Меркурии очень низкое гравитационное поле, если вы на Земле весите 75 кг, то там ваш вес будет менее30 кг. Вся поверхность планеты усеяна кратерами, под слоем пыли в наиболее глубоких кратерах ученые обнаружили лёд. Меркурий имеет орбиту в форме эллипса, после каждого оборота вокруг Солнца траектория планеты меняется, и след планеты за 1000 лет напоминает рисунок ромашки.

К концу января Меркурий скроется в лучах Солнца, поэтому все, у кого есть бинокль или телескоп, не упустите шанс с 14 января на юго-западе неба увидеть эту необычную планету.

Стоит отметить, что периоды ретроградного Меркурия начнутся с 30 января 2021 года, 18:51 - 26° Водолея - по 21 февраля 2021, 3:52 - 11° Водолея.