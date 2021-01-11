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Представлен общественности 25-летний директор ОДМ Бердска Владислав Дубровский

12:11 11.01.2021 Фото: группы «Доброволец»
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По его словам, команду отдела он менять не собирается, поскольку считает работоспособной, слаженной.

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Владислав Сергеевич Дубровский прошел конкурсный отбор

С 11 января на должность директора отдела по делам молодежи Бердска назначен 25-летний Владислав Дубровский. Соответствующий приказ подписан главой Бердска Евгением Шестерниным.

Программу развития молодежной политики Бердска Дубровского конкурсная комиссия признала лучшей. Ему пришлось соперничать с двумя кандидатами. Как признался сам Владислав Сергеевич, он с сентября 2020 работал в должности ведущего специалиста ОДМ и вник во все тонкости работы каждого «молодежного направления».

Евгений Шестернин представил Владислава Дубровского руководителям структурных подразделений мэрии на городской планерке.

Ему дали испытательный срок в 5 месяцев, чтобы проявить себя на новой должности.

По его словам, команду отдела он менять не собирается, поскольку считает работоспособной, слаженной. Но есть две вакансии — ставка, на которой был сам Дубровский, и еще одна ставка ведущего специалиста. Он обязательно будет искать людей.
- Основное требование — молодость либо в возрасте, либо в суждениях. Человеку может быть за 35 лет, но он молод душой, понимает, о чем мы говорим, чем должен заниматься отдел по делам молодежи, и готов работать, идет в ногу со временем. Я буду рад видеть такого в своей команде, - отметил Владислав Сергеевич.

лидер молодежь отбор Владислав Дубровский ОДМ
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