Продал миллионеру Игорю Киму "Росатом" пансионат "Былина" Бердска

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», сделка состоялась в конце 2020 года, прямо перед Новым годом.

Пансионат Былина сменил владельца в декабре 2021

Продали гостиничный комплекс «Былина», который находится в Речкуновской зоне отдыха под Бердском. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», сделка состоялась в конце 2020 года, прямо перед Новым годом.

Напомним, открытое акционерное общество «Былина» зарегистрировано 8 июня 1999 года. Учредители — ОАО "Новосибирский завод химконцентратов». До конца 2020 года генеральным директором компании являлся Александр Рябков. При этом размер уставного капитала составляет 9 265 000 рублей. Основной вид деятельности пансионата - спорт, отдых и развлечения.

Важный момент: «Новосибирский завод химконцентратов» — одно из предприятий российского ядерного топливного цикла, расположенное в Калининском районе Новосибирска. Основной вид деятельности — выпуск ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов. Одно из предприятий Корпорации «ТВЭЛ». При этом совет директоров «Новосибирского завода химконцентратов» в 2016 году одобрил сделку по отчуждению 142 542 обыкновенных акций предприятия в пользу госкорпорации «Росатом». Общая стоимость акций, которые НЗХК продал «Росатому», превышает 85,5 млн руб. Госкорпорация рассчиталась за них, передав заводу химконцентратов 10-этажное административное здание площадью 5 529,3 кв. м, расположенное на территории НЗХК. Сегодня в госкорпорацию "Росатом " входят 329 организаций. В том числе пансионат "Былина".

По данным «Курьер. Среда. Бердск», «Былину» купил через представителей один из известных новосибирских банкиров, председатель совета директоров «Сибакадембанка» Игорь Ким. Он — известный новосибирский банкир, владевший «УРСА Банком» и МДМ Банком. Строительный опыт у него тоже есть, так как некоторое время ему принадлежала компания «Сибакадемстрой».

Кроме того, в конце декабря 2020 года столичная группа «Астон», которая принадлежит банкиру Игорю Киму, запросила у ФАС разрешения на покупку 100% акций новосибирского АО «Строительный трест № 43». В 1993 году Игорь Ким стал основным владельцем КБ «Русский народный банк», став вначале заместителем председателя Правления, позднее председателем Правления.

На сегодняшний день он является основам акционером ООО «Экспобанк» в России — 76,39% уставного капитала, Expobank CZ в Чехии - 61,30%, Expobank JSC в Сербии - 72,2%, AS Expobank в Латвии – 100%. Состояние Кима российское издание делового журнала Forbes оценивает в $500 млн.