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Как остановить пандемию коронавируса? Есть только один способ, по мнению инфекциониста

14:45 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Сейчас, как напомнила специалист, никто не знает, сколько будет сохраняться эффективность вакцины.

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Инфекционист назвала единственный способ остановить пандемию COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Как остановить пандемию коронавируса? Есть только один способ, по мнению инфекционистаНовый штамм коронавируса из Бразилии нашли в Японии. Названо число зараженныхЕщё 1106 новостей

Остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки, сообщила РИА Новости президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

"Если есть эпидемия, любая совершенно, бактериальная, вирусная, и если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим. Это всегда было догмой. Поэтому речь идет о том, чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения. И самое главное, разговор не идет о том, что давайте будем вакцинировать три-пять лет. Нет, разговор идет о том, что в принципе за достаточно короткий срок нужно вакцинировать, создать быстро иммунную прослойку", - сказала Шестакова.

Сейчас, как напомнила специалист, никто не знает, сколько будет сохраняться эффективность вакцины.

"Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончился. И тем самым у нас это будет постоянный текущий процесс. Поэтому нужно так же, как мы проводим вакцинацию против гриппа", - добавила Шестакова.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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