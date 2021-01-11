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Прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа в социальных сетях Пушков

16:30 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Как отметил сам президент США, он «предсказывал, что такое произойдёт», а Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».

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«Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — добавил Пушков

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал блокировку аккаунта действующего американского лидера Дональда Трампа в ряде социальных сетей.

«Из блокировки Трампа... американскими сетевыми гигантами будем делать серьёзные выводы», — написал он.

По его словам, «уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США».

«Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — добавил Пушков.

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа.

Как отметил сам президент США, он «предсказывал, что такое произойдёт», а Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».

аккаунт блокировка соцсеть тотальный контроль Алексей Пушков Дональд Трамп
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