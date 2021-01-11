Назвала Трампа "служанкой Путина" Пелоси

Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа "служанкой" (hand maiden) президента РФ Владимира Путина и предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат.

"Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа - личное, политическое, финансовое. < ...> Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет ", - сказала Пелоси в интервью CBS.

Она также назвала Трампа "помешанным" и выразила мнение, что его необходимо привлечь к уголовной ответственности.



"К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, - помешанный, неуравновешенный, опасный президент США. Пройдет еще какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьёзное, что требуется уголовное преследование против него", - добавила Пелоси.Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".