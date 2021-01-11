Кто вместо Жанны Тузовой возглавил управление образования в Бердске, стало известно. Она уволилась 28 декабря 2020

Глава города должен объявить конкурс на замещение вакантной должности в течение месяца. Это не единственная перемена среди управленцев в городе.

Жанна Тузова возглавляла УОиМП Бердска последние несколько лет

С начала третьей четверти, которая начинается у школьников после новогодних каникул, обязанности начальника управления образования и молодежной политики Бердска исполняет Михаил Каркавин. Это подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в УОиМП сегодня, 11 января. Он является заместителем директора. Возглавил управление Каркавин после того, как в конце декабря 2020 года руководитель Жанна Тузова объявила о своем увольнении.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за неделю до Нового года появилась информация об уходе Тузовой с должности по собственному желанию. Точнее, она ушла на больничный с последующим увольнением. 11 января 2021-го Жанна Леонидовна отказалась комментировать «Курьер. Среда. Бердск» свое решение, предложив обращаться за информацией в городскую администрацию. Напомним, что еще в 2020-м редакция направила запрос в мэрию с вопросами, касающимися отставки Жанны Тузовой. Пока ответа нет.

Между тем, «Курьер. Среда. Бердск» удалось узнать, что заявление об увольнении Жанна Леонидовна написала 28 декабря 2020 года. Мэр его уже подписал. С этого времени она больше не работает в управлении образования Бердска.

Как известно, после увольнения руководителя муниципального учреждения глава города по закону должен объявить конкурс на замещение вакантной должности. Как правило, конкурсный отбор длится около месяца. Поэтому, если Жанна Леонидовна действительно оставила пост, то имя нового директора бердского управления образования мы узнаем только в феврале 2021 года.

Напомним, что власть Бердска сейчас также ищет директора Городского центра культуры и досуга. Эта должность оказалась свободной после смерти руководителя Елены Исламовой 12 ноября прошлого года. 32 декабря завершился прием заявок на участие в конкурсе на должность директора ГЦКиД. Конкурс на замещение вакансии объявили 25 ноября постановлением главы города.

Конкурсный отбор среди претендентов на пост директора, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», состоится 28 января 2021 года. Кандидаты должны иметь высшее образование, трудовой стаж не менее 5 лет, опыт работы в роли руководителя. Будет оцениваться их личностный и профессиональный потенциал. Затем мэр в течение месяца заключит трудовой договор с победителем конкурса и назначит на должность нового директора. Пока его обязанности исполняет заместитель Антон Седов. По данным «Курьер. Среда. Бердск», заявки на участие в конкурсе поступили.

Результативно завершился конкурс на замещение вакантной должности руководителя бердского отдела по делам молодежи. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 28 декабря объявили победителя конкурса. Им стал 25-летний Владислав Дубровский. Официальное назначение произошло в первый рабочий день 2021 года.

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