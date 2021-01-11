11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Пособие на детей с 3 до 7 лет: Когда подпишет закон о повышенном пособии на детей в 2021 году Путин, стало известно

13:04 11.01.2021, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
0

Подразумевается, что подавать заявление на повышенный размер пособия родители смогут с 1 апреля 2021 года. На протяжении трех месяцев - январь, февраль, март - все семьи-получатели в России могут рассчитывать на привычный размер пособия - в размере 50% от размера прожиточного минимума на ребенка.

% name% title
Не все дети в России смогут получить повышенное пособие в 2021 году
Сюжет: Все пособия Путина
% name% title

Пособие на детей с 3 до 7 лет: Когда подпишет закон о повышенном пособии на детей в 2021 году Путин, стало известноВсе детские выплаты 2021: Когда и сколько получат семьи с детьми от 0 до 8 летЕщё 456 новостей

5 января 2021 года в беседе с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым Владимир Путин выяснил новые нюансы в начислении пособия на детей от 3 до 7 лет. Чиновник предложил ввести трехступенчатую систему назначения пособия с 1 января 2021 года. Что это значит? Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Но если такая ежемесячная выплата не позволит обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие увеличат до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если и это не поможет, на каждого ребёнка выделят 100% прожиточного минимума в конкретном регионе.

Владимир Путин согласился с таким предложением. Подразумевается, что подавать заявление на повышенный размер пособия родители смогут с 1 апреля 2021 года. На протяжении трех месяцев - январь, февраль, март - все семьи-получатели в России могут рассчитывать на привычный размер пособия - в размере 50% от размера прожиточного минимума на ребенка. После 1 апреля соцслужба пересчитает доходы россиян, учтет имущество и начислит необходимую сумму в счет разницы пособия за первые 3 месяца 2021 года.

Стоит отметить, на 11 января 2021 года Владимир Путин не издал соответствующий закон об этом. Очевидно, это произойдет уже в ближайшее время.

закон Путина пособие на детей с 3 до 7 лет размер пособия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рассчитываете на повышенное пособие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
13:55 11-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Мощный взрыв снес два этажа здания в промзоне Новосибирска. Есть пострадавшие
13:51 11-01-2021
Мощный взрыв снес два этажа здания в промзоне Новосибирска. Есть пострадавшие
Можно ли работать на Старый Новый год 2021? Приметы важного праздника
13:50 11-01-2021
Можно ли работать на Старый Новый год 2021? Приметы важного праздника
Завели 25 дел о терроризме после беспорядков в Капитолии в США
13:45 11-01-2021
Завели 25 дел о терроризме после беспорядков в Капитолии в США
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 23.12.20 по 07.01.2021 в Бердске
13:44 11-01-2021
Онлайн некролог: Кто умер с 23.12.20 по 07.01.2021 в Бердске
Сколько умерло от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 11 января пациентов, стало известно
13:30 11-01-2021
Сколько умерло от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 11 января пациентов, стало известно
Назвала Трампа "служанкой Путина" Пелоси
13:30 11-01-2021
Назвала Трампа
Решили укрепить связь с Украиной США. Какой план они придумали?
13:30 11-01-2021
Решили укрепить связь с Украиной США. Какой план они придумали?
Число зараженных за сутки на 11 января в Новосибирской области назвал оперштаб
13:29 11-01-2021
Число зараженных за сутки на 11 января в Новосибирской области назвал оперштаб
БердскКто претендует на пост директора ГЦКиД Бердска на смену умершей от рака Елены Исламовой. Список кандидатов
13:24 11-01-2021
Кто претендует на пост директора ГЦКиД Бердска на смену умершей от рака Елены Исламовой. Список кандидатов