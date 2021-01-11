Пособие на детей с 3 до 7 лет: Когда подпишет закон о повышенном пособии на детей в 2021 году Путин, стало известно

Подразумевается, что подавать заявление на повышенный размер пособия родители смогут с 1 апреля 2021 года. На протяжении трех месяцев - январь, февраль, март - все семьи-получатели в России могут рассчитывать на привычный размер пособия - в размере 50% от размера прожиточного минимума на ребенка.

Не все дети в России смогут получить повышенное пособие в 2021 году

5 января 2021 года в беседе с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым Владимир Путин выяснил новые нюансы в начислении пособия на детей от 3 до 7 лет. Чиновник предложил ввести трехступенчатую систему назначения пособия с 1 января 2021 года. Что это значит? Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Но если такая ежемесячная выплата не позволит обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие увеличат до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если и это не поможет, на каждого ребёнка выделят 100% прожиточного минимума в конкретном регионе.

Владимир Путин согласился с таким предложением. Подразумевается, что подавать заявление на повышенный размер пособия родители смогут с 1 апреля 2021 года. На протяжении трех месяцев - январь, февраль, март - все семьи-получатели в России могут рассчитывать на привычный размер пособия - в размере 50% от размера прожиточного минимума на ребенка. После 1 апреля соцслужба пересчитает доходы россиян, учтет имущество и начислит необходимую сумму в счет разницы пособия за первые 3 месяца 2021 года.

Стоит отметить, на 11 января 2021 года Владимир Путин не издал соответствующий закон об этом. Очевидно, это произойдет уже в ближайшее время.