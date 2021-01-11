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Как побороть бессонницу после коронавируса, объяснил врач

18:30 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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На качество сна могут влиять и препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции.

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Врачи дали советы переболевшим COVID-19 по нормализации сна
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Во время пандемии коронавируса увеличилось число жалоб на бессонницу. По данным невролога-сомнолога Елены Царевой, расстройства сна вызывает состояние тревожности из-за COVID-19. По ее словам, за время эпидемии на 42-46% увеличилось число обращений пациентов с нарушениями сна.

Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов отмечает, что ярче всего потеря сна или ухудшение его качества проявляется "в дебюте" заболевания, когда начинается сильная иммунная реакция. По словам руководителя Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александра Калинкина, на качество сна могут влиять и препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции.

В интервью РБК эксперты рассказали, что люди допускают ряд ошибок пытаясь самостоятельно восстановить сон после COVID-19. Наиболее частые - употребление алкоголя перед сном, дневной сон и прием лекарств без назначения врача.

Для восстановления сна после перенесенной инфекции важно нормализовать питание, подчеркивают врачи. Оно должно быть регулярным, полноценным. Необходимо включить дополнительные минеральные витаминные комплексы. Витамины B6, B12 обязательны для нервной системы, особенно если во время болезни было нарушение обоняния или потеря вкуса.

COVID-19 коронавирус пандемия
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