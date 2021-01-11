Сколько умерло от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 11 января пациентов, стало известно

13 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

13 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

По данным оперативного штаба на утро 11 января в регионе выявлено 29 476 случаев COVID-19 (+138 за сутки), в том числе у 1 693 детей. 25 923 пациента выписаны с выздоровлением (+189 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 60 лет, 65 лет, 78 лет, 79 лет и женщины в возрасте 58 лет, 67 лет и 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 055 человек.

В отделениях реанимации находится 171 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

13 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 762.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 046 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 105 348 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 216 жителей региона, 86 483 человека сняты с меднаблюдения.