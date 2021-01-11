"Вселенский океан народный": пророчество Серафима Саровского XIX века о конце света

Пророчество Серафимом Саровским было изречено в начале XIX века. Конкретных указаний на то, когда оно сбудется, нет. Однако что произойдёт, старец выразил достаточно чётко.
"Перед концом времён Россия сольётся в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими", - говорил он.
Старец Серафим считал, что славяне образуют "вселенский океан народный", о котором устами всех святых в древние времена изрёк Господь Бог:
"Грозное и непобедимое царство, пред которым в трепете все народы будут".
По мнению Серафима Саровского, мир будет охвачен войной в течение 10 лет. Тогда погибнет Париж, а Россия расширит свои границы за счёт большей части Турции. Французы же вынуждены будут объявить своей столицей другой город.
В пророчествах старца есть упоминание и антихриста. Он считал, что с его приходом воцарится беззаконие и только лишь России удастся избежать этой участи.
Источник: izvmor