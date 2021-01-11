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"Вселенский океан народный": пророчество Серафима Саровского XIX века о конце света

14:50 11.01.2021 Фото: Правмир
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Саровский старец Серафим определил выбор России. Его пророчество гласит о непобедимом царстве "перед концом времён".

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По мнению Серафима Саровского, мир будет охвачен войной в течение 10 лет

Пророчество Серафимом Саровским было изречено в начале XIX века. Конкретных указаний на то, когда оно сбудется, нет. Однако что произойдёт, старец выразил достаточно чётко.

"Перед концом времён Россия сольётся в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими", - говорил он.

Старец Серафим считал, что славяне образуют "вселенский океан народный", о котором устами всех святых в древние времена изрёк Господь Бог:

"Грозное и непобедимое царство, пред которым в трепете все народы будут".

По мнению Серафима Саровского, мир будет охвачен войной в течение 10 лет. Тогда погибнет Париж, а Россия расширит свои границы за счёт большей части Турции. Французы же вынуждены будут объявить своей столицей другой город.

В пророчествах старца есть упоминание и антихриста. Он считал, что с его приходом воцарится беззаконие и только лишь России удастся избежать этой участи.

Источник: izvmor

конец света предсказание пророчество серафим саровский
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