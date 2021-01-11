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Здоровье / Общество

Опухший красный язык может говорить о серьезном заболевании

15:20 11.01.2021 Фото: PxHere
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По данным американских экспертов, гладкий, «мясисто-красный» язык может указывать на серьезный дефицит витамина B12, что приводит к пернициозной анемии.

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Заболевание развивается постепенно

Если у вас покраснел и опух язык, возможно, у вас дефицит витамина В12, который приводит к развитию пернициозной анемии.
Пернициозная означает «тяжелая, протекающая злокачественно». Дефицит витамина В12 — состояние, которое может проявляться неврологическими, психиатрическими и гематологическими нарушениями.

Витамин B12 нужен, в том числе, для выработки эритроцитов и правильной работы нервной системы. Его дефицит может стать причиной онемения в конечностях, общей слабости, ослабления костей, отмечают медики. В запущенных случаях мо­гут проявляться паранойя, делирий, спутанность сознания.

Заболевание развивается постепенно. Самые частые проявления - слабость, головокружение, шум в ушах, склонность к ожирению; бледность; отрыжка, тошнота, чувство жжения языка; одышка, сердцебиение, постоянные отеки, увеличение печени. К дефициту B12 приводит ряд факторов, но два самых главных – погрешности в питании и генетические дефекты.

Если говорить об анализах, то вероятность развития дефицита витамина В12 определяют в соответствии с уровнем витамина В12 в сыворотке крови следующим образом: <148 пмоль/л (<200 пг/мл) указывает на вероятный дефицит, 148–258 пмоль/л (201–350 пг/мл) указывает на возможный дефицит, >258 пмоль/л (>350 пг/мл) указывает на то, что дефицит маловероятен.

Источник: 7mednews

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