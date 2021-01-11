Онлайн некролог: Кто умер с 23.12.20 по 07.01.2021 в Бердске

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы.

Фото с www.freeimages.com

Тебенькова А.Г. 07.01.56 - 23.12.20

Сиротинская В.М. 10.04.36 - 25.12.20

Смолянинова В.Е. 09.11.33 - 25.12.20

Британников Н.И. 01.02.46 - 25.12.20

Мартемьянов М.Н. 09.11.50 - 25.12.20

Перевалова В.Я. 16.07.56 - 26.12.20

Полянских М.Е. 03.08.46 - 26.12.20

Немцева А.А. 03.08.36 - 26.12.20

Лапина А.П. 21.08.37 - 26.12.20

Мариненко Е.П. 17.08.39 - 27.12.20

Куимов П.А. 16.03.65 - 27.12.20

Шмаков В.А. 02.01.67 - 27.12.20

Иващенко А.А. 24.11.63 - 28.12.20

Гридасова Е.Е. 01.02.46 - 28.12.20

Зеленцов В.А. 18.06.84 - 28.12.20

Акулинина Э.А. 09.08.39 - 29.12.20

Татаринцева А.С. 20.07.29 - 29.12.20

Киденко М.П. 04.04.39 - 29.12.20

Тайлакова И.И. 30.12.63 - 29.12.20

Носов С.Д. 10.04.55 - 30.12.20

Михайлова А.А. 09.07.48 - 30.12.20

Непомнящих А.Н. 25.09.26 - 30.12.20

Клещов А.Е. 24.10.86 - 30.12.20

Винокуров Н.А. 16.04.76 - 31.12.20

Галкин А.И. 18.10.36 - 01.01.21

Горлаг С.А. 11.11.60 - 01.01.21

Лапшина В.А. 04.08.36 - 01.01.21

Листопадов Н.М. 15.10.42 - 01.01.21

Захарова З.Д. 21.10.38 - 01.01.21

Крылов А.С. 05.09.36 - 02.01.21

Белоусова З.А. 02.12.30 - 02.01.21

Романов А.В. 26.09.74 - 02.01.21

Ларичева Н.И. 05.08.49 - 03.01.21

Быкова Р.А. 01.04.33 - 03.01.21

Васюнина Е.А. 05.06.43 - 03.01.21

Маслов В.В. 04.03.54 - 03.01.21

Рудаков А.Н. 15.02.39 - 03.01.21

Василевская Е.В. 03.11.52 - 03.01.21

Ярославцева В.П. 30.10.47 - 03.01.21

Балаева Т.А. 16.09.61 - 03.01.21

Данилин С.В. 24.12.72 - 03.01.21

Пчелинцева Т.И. 29.10.41 - 04.01.21

Хабрулина А.М. 15.07.64 - 04.01.21

Сапегин А.В. 18.05.49 - 04.01.21

Батенева Ю.С. 01.08.75 - 04.01.21

Пешкова Г.Т. 31.05.37 - 04.01.21

Гончаров В.Н. 29.11.40 - 04.01.21

Чайков А.А. 06.10.40 - 04.01.21

Иванова М.Е. 25.01.32 - 05.01.21

Любашко А.А. 14.04.43 - 05.01.21

Добровольский О.В. 10.11.69 - 05.01.21

Аноприева Г.В. 09.07.48 - 05.01.21

Зырянова С.С. 22.03.40 - 07.01.21

Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69