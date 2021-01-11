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Какой выбор сделает Тимати в финале нового «Холостяка» - 2021, стало известно

14:15 11.01.2021 Фото: instagram
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В Сети обсуждают, чем закончится новый сезон с участием знаменитого рэпера.

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В Сети обсуждают, чем закончится новый сезон с участием знаменитого рэпера.

В октябре прошедшего года стало известно, что Тимати будет новым героем романтического шоу «Холостяк». Незадолго до этого музыкант объявил о расставании со своей возлюбленной Анастасией Решетовой. Поклонники пары уверены — разрыв стал пиар-ходом перед проектом.
Анонимный источник Telegram-канала «Курятник» сообщает, что недавно была отснята заключительная серия романтического шоу. По словам инсайдера, Тимати так и остался холостяком, не выбрав ни одну из девушек в финале.

К слову, теперь пользователи Сети еще больше убеждены в фейковом расставании рэпера и его возлюбленной. После финала Тимати сразу улетел к Решетовой и их сыну. Поклонники заметили, что на руке Анастасии вновь красуется обручальное кольцо. Инстадива также похвасталась роскошным букетом роз, который ей преподнесли в день прилета исполнителя.

Анонимный источник Telegram-канала «Курятник» сообщает, что недавно была отснята заключительная серия романтического шоу. По словам инсайдера, Тимати так и остался холостяком, не выбрав ни одну из девушек в финале.
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