Какой выбор сделает Тимати в финале нового «Холостяка» - 2021, стало известно

В Сети обсуждают, чем закончится новый сезон с участием знаменитого рэпера.

В октябре прошедшего года стало известно, что Тимати будет новым героем романтического шоу «Холостяк». Незадолго до этого музыкант объявил о расставании со своей возлюбленной Анастасией Решетовой. Поклонники пары уверены — разрыв стал пиар-ходом перед проектом.

Анонимный источник Telegram-канала «Курятник» сообщает, что недавно была отснята заключительная серия романтического шоу. По словам инсайдера, Тимати так и остался холостяком, не выбрав ни одну из девушек в финале.

К слову, теперь пользователи Сети еще больше убеждены в фейковом расставании рэпера и его возлюбленной. После финала Тимати сразу улетел к Решетовой и их сыну. Поклонники заметили, что на руке Анастасии вновь красуется обручальное кольцо. Инстадива также похвасталась роскошным букетом роз, который ей преподнесли в день прилета исполнителя.