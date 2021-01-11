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Мощный взрыв снес два этажа здания в промзоне Новосибирска. Есть пострадавшие

13:51 11.01.2021 Фото: АСТ-54
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При загрузке в емкость одного из компонентов произошел хлопок неустановленной природы.

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При загрузке в емкость одного из компонентов произошел хлопок неустановленной природы.

11 января 2021 года в здании организации, занимающейся производством кормов для крупнорогатого скота, расположенном на Северном проезде 10б в Кировском районе Новосибирска, при загрузке в емкость одного из компонентов произошел хлопок неустановленной природы.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

В результате происшествия пострадал рабочий, он доставлен в медицинское учреждение. Личность и возраст устанавливается.

Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

взрыв снесло 2 этажа хлопок
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