Почему мерзли в своих домах все новогодние каникулы 2021 жители Бердска, ответил вице-мэр Владимир Захаров

Нормативная температура в квартирах не должна быть ниже 20 градусов, в угловых — 22 градуса. Это регламентируется законом. Подача тепла не прописывается, есть общедоступные графики, по которым оно уходит с котельных.

В разгар морозов поступало немало жалоб на некомфортную температуру в квартирах

Замерзали в своих квартирах на новогодних праздниках жильцы многоэтажек в Бердске. И поэтому вопрос по нормативам температуры в помещениях для них был очень острым. И не только в жилье, но и на подаче в дом.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 11 января заместитель директора по строительству КБУ Александр Алексеенко, нормативная температура в квартирах многоэтажных жилых домов составляет 20 градусов, в угловых — 22 градуса. Это прописано в постановлении 354, отметил Александр Алексеевич. Подачи тепла не прописываются.

По словам Александра Алексеенко, температурный график зависит от погодных условий на подачу источнику, дальше идет вопрос внутренней регулировки индивидуальных узлов. При определенных температурах идет определенная подача. В договорах теплоснабжения всегда идет приложение графика подачи тепла.

Согласно постановления 354, допустимая продолжительность перерыва отопления может составлять не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период.

Обеспечение нормативной температуры воздуха: в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C); в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается. За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период.

Все температурные графики выложены на сайте КБУ, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель УК «Жилкомсервис» Андрей Гусев. Там график идет от источника. Температурный график на домах должен быть примерно одинаковым, но параметры занижены, отметил Андрей Борисович.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, не существует регламентов температурного режима на вводе в дом.

-Проблема в том, что если дом старый, и в нем, например, промерзает стена, будет неудобство в температурном режиме — нужно утеплять контур. Температура подачи тепла с котельных контролируется. Она не уменьшалась. Как 30 декабря задали параметры, так и не отпускали, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.

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