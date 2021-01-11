Спасли мужчину из-под обломков взорвавшегося здания спасатели в Новосибирске

Для координации сил и средств на месте был создан оперативный штаб.

Сотрудники МЧС России спасли мужчину при ликвидации последствий обрушения в производственном здании

Пожарно-спасательные подразделения разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения в восьмиэтажном производственном здании Кировского района Новосибирска. По данному факту будет проводиться проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента.

Сегодня в 12:10 (вр.местн.) в оперативную службу поступило сообщение, о том, что на улице Северный проезд в Кировском районе произошло разрушение обшивки здания на восьмом и седьмом этажах. Незамедлительно пожарно-спасательные подразделения МЧС России и муниципальная аварийно-спасательная служба города Новосибирска прибыли на место происшествия.

Для координации сил и средств на месте был создан оперативный штаб. Кроме того, направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Всего привлечено 24 человека и 9 единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах.

Как стало известно, здание предназначалось для хранения и производства комбикорма.

По словам администрации объекта в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина. В настоящее время пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Все необходимые работы по разбору завалов продолжаются. Дальнейшая информация уточняется.



Источник: ГУ МЧС по НСО