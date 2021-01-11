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Прогремел взрыв в здании Новосибирска. Прокуратура организовала проверку

15:09 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Прокурор района Роман Гулиев выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

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Прокуратура организовала проверку в связи со взрывом производственного здания в Кировском районе Новосибирска

Прокуратура Кировского района г. Новосибирска организовала проверку в связи со взрывом производственного здания, расположенного на территории района (Северный проезд, 10б).

Прокурор района Роман Гулиев выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности и исполнение законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также об охране труда на предприятии (ООО производственный комплекс «Корма»).

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

взрыв проверка
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