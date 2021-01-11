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Самые яркие астрономические события в 2021 году: что можно будет наблюдать?

18:20 11.01.2021 Фото: pixabay
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Новый 2021 год, юбилейный, Гагаринский год — 12 апреля исполнится 60 лет первому полету человека в космос, начнется с красивых небесных подарков.

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24 января у Меркурия хорошая вечерняя видимость при ясной погоде

ЗАТМЕНИЯ В 2021 ГОДУ:

2021 год подарит нам 4 затмения! Два солнечных (кольцеобразное и полное), и два лунных (полное и частное). С территории России можно будет наблюдать два лунных затмения (в мае и ноябре) и одно солнечное затмение (в июне):

  • 26 мая — полное затмение Луны (макс. фаза 1,01 в 14:19 мск). Теневое затмение продлится 3 часа 8 минут, однако полная фаза будет продолжаться только 19 минут, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Частные и теневые фазы затмения смогут увидеть жители восточных регионов нашей страны. Лунное затмение, придется на дневное время для большей части России и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткая полная фаза может быть видна только в Хабаровском и Приморском краях, на полуостровах Камчатка и Чукотка и прилегающих территориях. Чуть далее на запад можно будет увидеть только убывающие частные фазы затмения. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес и пройдет через северную часть земной тени.
  • Интересно, что полное затмение произойдет в Суперлуние 2021 года. В полнолуние 26 мая будет самая большая полная Луна 2021 года, Суперлуна!
  • 10 июня — кольцеобразное затмение Солнца (макс. фаза 0,915 в 13:43 мск) Наблюдается в Северной Канаде, Гренландии и России. Кольцеобразная и частные фазы кольцеобразного затмения будут видны с территории России и СНГ.
  • 19 ноября — частное затмение Луны (макс. фаза 0,97 в 12:04 мск) с глубиной погружения в южную часть земной тени на 0,97 лунного диаметра. Видимость различных фаз затмения в Южной Америке, Тихом Океане, Индонезии, Австралии, Азии и Дальнем Востоке. Полностью затмение смогут наблюдать жители Северной Америки, Чукотки и Камчатки. Частные и теневые фазы затмения смогут увидеть жители восточных регионов нашей страны.
  • 4 декабря — полное затмение Солнца (полная фаза 1 минуты 54 секунды в 10:34 мск) Полоса полной фазы затмения пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, а также по Антарктиде. наблюдать это затмение смогут немногочисленные исследователи ледяного континента. Небольшие частные фазы затмения будут наблюдаться на юге Африки и на юге Австралии. В России не будут наблюдаться даже частные фазы затмения.

ЗВЕЗДОПАДЫ 2021 ГОДА:

Только во время августовских Персеид будет благоприятная видимость метеоров, так как Луна не будет мешать наблюдениям. Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом.

В 2021 году благоприятная видимость максимума только у одного из трех крупных звездопадов — у Персеид, а вот Квадрантиды и Геминиды будут падать при лунном свете.

ПИКИ ЗВЕЗДОПАДОВ И ФАЗА ЛУНЫ:

  • 22 апреля — Лириды (ZHR=90) — около первой четверти,
  • 6 мая — Эта-Аквариды (ZHR~60) — после последней четверти,
  • 12 августа — Персеиды (ZHR=110) — между новолунием и первой четвертью,
  • 8 октября — Дракониды (ZHR~10, всплески до ZHR~100-400) — между новолунием и первой четвертью,
  • 21 октября — Ориониды (ZHR~20) — около полнолуния,
  • 17 ноября — Леониды (ZHR=15) — около полнолуния,
  • 14 декабря — Геминиды (ZHR=150) — между первой четвертью и полнолунием.

СУПЕРЛУНА 2021 ГОДА:

Самые крупные на небе полнолуния 2021 года наблюдаем в апреле и мае, но наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты — явление Суперлуния — произойдет 26 мая.

Видимость больших планет в 2021 году благоприятна:

  • Меркурий в течение года достигнет 3 утренних (март, июль, октябрь) и 3 вечерних (январь, май, сентябрь) элонгаций, не отходя от Солнца более чем на 27 градусов. Лучшая вечерняя для нашей страны будет в мае, а лучшая утренняя — в октябре.
  • Для Венеры в 2021 году благоприятным временем для наблюдений будет вторая половина года (29 октября — максимальная вечерняя элонгация 47 градусов).
  • Для Марса 2021 год — благоприятное время для наблюдений только в первую половину года. Во второй половине 2021 года видимость планеты неблагоприятна, т.к. 8 октября планета достигнет соединения с Солнцем.
  • Наилучшая видимость Юпитера (созвездия Козерог и Водолей) относится к периоду противостояния (20 августа).
  • Сатурн (созвездие Козерог) также лучше всего виден близ противостояния 2 августа.
  • Уран (созвездие Овен) и Нептун (созвездие Водолей) покажутся наблюдателям осенью, они являются осенними планетами, т.к. вступают в противостояние с Солнцем, соответственно, 4 ноября и 14 сентября.

Источник: Роскосмос

астрономические события затмения звездопады полное затмение
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