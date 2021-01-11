Колеус: что за растение? Описание, виды и уход

Колеус иногда называют «кротон бедняка» из-за сходства с кротоном по яркости и гамме окраски. Это необыкновенно красивое декоративно-лиственное растение.

Родина колеуса — тропическая Африка и Азия

Колеус (лат. Coleus) − кустарниковое декоративно-лиственное растение, семейства губоцветные (Lamiaceae).

Колеус имеет четырехгранные стебли и супротивными широкоовальными листьями, зубчатыми по краям.

Родина колеуса — тропическая Африка и Азия.

Колеус иногда называют «кротон бедняка» из-за сходства с кротоном по яркости и гамме окраски. Колеус − необыкновенно красивое декоративно-лиственное растение. Среди современных сортов пестроокрашенные бархатистые листья колеусов красиво испещрены различными узорами светло-зелёных, почти белых цветов, насыщенно-красных, тёмно-пурпурных, коричневых тонов. Контрастными цветами разрезных прожилок и обрамлений колеусы напоминают произведения искусства тропической Африки и Азии.

К роду Колеус принадлежит около 150 видов растений семейства губоцветных. Вечнозеленые полукустарники и однолетние травянистые растения. Листья супротивные, различных окраски и узоров, с черешками. Цветки в верхушечных колосовидных соцветиях. Некоторые виды (особенно формы и многочисленные сорта так называемого гибридного вида Coleus blumei) в культуре известны как лиственно-декоративные растения.

Несмотря на тропическое происхождение, колеусы неприхотливы. Предназначаются для светлой экспозиции в комнате. Летом горшок с растением можно выставлять на балкон или открытую веранду (террасу). Колеусы отличаются активным ростом.

Виды колеуса

Колеус гибридный (Coleus hybridus) − травянистое многолетнее растение до 50-80 см высотой. Стебель прямостоячий, ветвящийся, четырехгранный, сочный, мелкоопушенный. Листья супротивные, черешковые, овальные или широкояйцевидные с усеченным или сердцевидным основанием, по краю часто волнистые, городчатые, реже неглубоко изрезанные, мелкобархатисто-опушенные с редкими более длинными волосками, различно однородно или пестро окрашенные в зеленые, красные, темно-пурпурные, фиолетово-бурые и другие цвета. Цветки многочисленные, собраны в конечную редкую сложную кисть или сложный колос. Чашечка двугубая, нижняя губа с 2 зубцами. Венчик до 1,5 см длиной, двугубый, верхняя губа значительно крупнее нижней, синяя, нижняя с 2 зубцами, беловатая. Сборный таксон, состоящий из 200 гибридных форм садового происхождения, одним из родителей которых является яванский.

Колеус Блюма (Coleus blumei). Родина − остров Ява. Существует невероятное множество гибридов Coleus blumei. Высота растения обычно 35-70 см, есть также карликовые сорта. У большинства (но не у всех) форм листья напоминают листья крапивы, у некоторых края листьев складчатые, у других волнистые, а сама пластинка гофрированная. О преобладающем цвете в окраске листьев говорить трудно — они очень пестрые. В культуре распространены как разноцветные, так и одноцветные формы.

— Sabre (карликовый сорт)

— The Chief (складчатые листья)

— Butterfly (волнистые листья)



(желтый)(темно-красный).

В настоящее время в комнатах выращивают новые сорта: Колоссеус нанус — высотой 30 см с красивыми листьями; Лациниатус — с разрезными краями листьев. Оба сорта редкие, необыкновенные. Размножают черенками.

Имеются сорта, используемые и в цветниках как ковровые растения: Геро (Gero) — с темно-фиолетовыми листьями и Юльке — с бархатисто-красными листьями с золотистой каймой..

Высокодекоративные ампельные садовые формы и сорта получены от Колеуса Ренельта (Coleus rehneltianus). Родина — Шри-Ланка. От скрещивания с другими видами получены лучшие для комнат в зимний период сорта ампельных форм: Ренельтианус и Ренельтианус супербус с красивыми коричнево-красными листьями с зеленоватой каймой и голубыми цветками.

Уход за колеусом

Освещение. Колеус светолюбивое растение, он предпочитает яркий свет. В зависимости от окраски листьев, требует различного количества света – сорта с яркими (например, красными, белыми и почти белыми) листьями способны переносить прямые солнечные лучи лучше сортов с зеленой окраской листа. Растения подходят для выращивания у окон южной, западной и восточной экспозиции. Весной и летом может наблюдаться потеря окраски (выгорание) и тургора у листьев, связанная с попаданием на них излишнего количества солнечного света. По этой причине от полуденного солнца растения следует притенять. Кроме того, к прямым солнечным лучам колеусы приучают постепенно, во избежание солнечного ожога.

Температура. Колеус относительно неприхотлив к температуре, летом она может колебаться в пределах 16-25°C. Зимой при низкой температуре (ниже 12°C) растение может сбросить листья, загнить, что приведет его к гибели, поэтому растения содержат при 16-22°C. Сильная жара летом приводит к потере тургора у листьев.

Полив. С весны до осени обильно, мягкой отстоянной чуть теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Если водопроводная вода жесткая, то надо использовать дождевую. Зимой полив умеренный, но не надо допускать пересыхания кома земли. Колеусы очень резко реагируют на отсутствие влаги в почве — листья становятся дряблыми. В случае прохладного содержания (14-16°C или ниже) растения поливают изредка.

Влажность воздуха. Для нормального существования должна быть высокой. Листья колеуса рекомендуется регулярно опрыскивать отстоявшейся мягкой водой комнатной температуры. Зимой колеусы находятся в состоянии относительного покоя и почти не растут. Лучше всего держать их на кухне, как в наиболее теплом помещении с более или менее повышенной влажностью воздуха.

Удобрение. В весенне-летний (в период интенсивного роста) полезна подкормка органическими или минеральными удобрениями, лучше калийными (0,3-0,5 г на 1 л воды) 1 раз в неделю. В зимнее время концентрацию раствора уменьшают наполовину, удобряют раз в 3-4 недели.

Цветение. Цветение у колеусов малодекоративное: мелкие невзрачные цветки с двугубым венчиком с сине-фиолетовой верхней и беловатой нижней губой собраны в сложные колосья. Образование цветков отнимает у растения много сил, из-за чего листья становятся мельче, поэтому бутоны лучше удалять.

Особенности при выращивании. Для усиления кустистости верхушечные побеги колеусов рекомендуется прищипывать. В феврале колеусы следует срезать на пень, оставив 5-8 глазков для нового прироста.

Пересадка. Если колеус выращивается как однолетник, то его не пересаживают. В других случаях пересадку разросшихся растений проводят 1 раз в 2-3 года. Субстрат для пересадки берется слабокислый или нейтральный (рН 6-7). Подойдет смесь из дерновой, лиственной и перегнойной земли, песка и торфа в соотношении 4:4:2:1:1. На дне горшка необходим хороший дренаж.

Размножение. Колеусы размножают семенами и преимущественно черенками, во избежание расщепления и утраты декоративности листьев.

Семена мелкие (в 1 г 3500 шт.), их высевают в феврале-марте-апреле в плошки и сверху присыпают песком. Содержат при температуре 20-22°C. Всходы появляются на 14-18-й день. Сеянцы пикируют в плошки или в ящики на расстоянии 2×2 см. Состав земли: листовая — 1 часть, торфяная — 1 часть, дерновая — 1 часть, песок — 1 часть. В фазе 1-2 пары листьев растения высаживают в 7 см горшки по 1 экземпляру. Состав земли тот же. Через месяц их переваливают в 9-11 см горшки. Основной уход за растениями состоит в поливе, содержании их в освещенном месте, так как от освещения (солнечные лучи) в значительной степени зависит интенсивность окраски листьев. Молодые растения прищипывают в целях ветвления. Через 5-6 месяцев растения становятся значимыми для декорирования помещений.

К черенкованию растений приступают в феврале (черенкуют до мая). Черенки высаживают в разводочные ящики или непосредственно на стеллаж, в песок. Укоренение происходит в течение 8-12 дней. Укоренившиеся черенки высаживают в 9 см горшки. Состав земли тот же, что и для пикировки. В целях получения разветвленных растений прищипывают верхушку побегов. В уходе за растениями обеспечиваются полив, проветривание, температура 16—18°C, светлое, можно в меру солнечное, местоположение (при значительной солнечной инсоляции наблюдается закручивание краев пластинки и обесцвечивание окраски листа; обесцвечивание наблюдается при высокой температуре ночью и низкой днем). Колеусы отличаются интенсивным ростом — в течение 3 месяцев это разветвленные растения с крупными листьями. Затем дается перевалка в 11 см горшки.

Возможные трудности

Оголяется низ стебля − недостаток освещения, несвоевременная прищипка, для взрослых растений это обычное явление.

Тускнеет окраска листьев − недостаточное освещение.

Опадание листьев − недостаток влаги.

При недостатке тепла и излишне сухом воздухе растения подвержены заболеваниям.

При резком колебании температуры растение может погибнуть.

Источник: flora.dobro-est