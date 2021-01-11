11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Стали известны подробности пожара 2-этажного дома в СНТ "Слава" в Бердске

15:16 11.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: МЧС НСО
0

Это уже третий с начала года пожар, который происходит из-за неправильной изоляции дымохода.

% name% title
Огонь потушили

Сегодня, 11 января, в 06.10 на пульт пожарных поступил вызов из садового общества «Слава», горел двухэтажный дом на улице 10 участок 6.

- На первом этаже расположена баня, где и произошло возгорание. Пожар перекинулся на второй этаж, в результате сгорела крыша строения. Общая площадь пожара составила 60 кв метров. Причиной пожара по предварительной информации стало нарушение правил установки труб дымохода печи, - сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника ОНД Бердска Руслан Безносенко.

Это уже третий с начала года пожар, который происходит из-за неправильной изоляции дымохода. Людей в дачном доме не было, никто не пострадал.

2-этажный дом пожар снт слава
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть проблемы с дымоходом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как оцениваются заявки на участие в конкурсе по 44-ФЗ
15:40 11-01-2021
Как оцениваются заявки на участие в конкурсе по 44-ФЗ
Обзор Netflix
15:37 11-01-2021
Обзор Netflix
Можно зарабатывать деньги в Интернете и получать деньги в течение 24-72 часов
15:35 11-01-2021
Можно зарабатывать деньги в Интернете и получать деньги в течение 24-72 часов
Несколько шагов для получения студенческой визы в США: полное руководство по подаче заявления
15:33 11-01-2021
Несколько шагов для получения студенческой визы в США: полное руководство по подаче заявления
Инструкции для доводчика Dorma
15:31 11-01-2021
Инструкции для доводчика Dorma
БердскОстались без холодной и горячей воды жители Бердска. Список домов
15:31 11-01-2021
Остались без холодной и горячей воды жители Бердска. Список домов
Ремонт квартиры 2020, несколько важных шагов
15:29 11-01-2021
Ремонт квартиры 2020, несколько важных шагов
Многофункциональный угловой стальной
15:22 11-01-2021
Многофункциональный угловой стальной
БердскПочему не работают часы на ДК "Родина" в Бердске, ответила Людмила Чуркина
15:21 11-01-2021
Почему не работают часы на ДК
Личный кабинет ОАО «Мосэнергосбыт» - вход и регистрация
15:20 11-01-2021
Личный кабинет ОАО «Мосэнергосбыт» - вход и регистрация