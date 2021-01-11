Стали известны подробности пожара 2-этажного дома в СНТ "Слава" в Бердске

Это уже третий с начала года пожар, который происходит из-за неправильной изоляции дымохода.

Огонь потушили

Сегодня, 11 января, в 06.10 на пульт пожарных поступил вызов из садового общества «Слава», горел двухэтажный дом на улице 10 участок 6.

- На первом этаже расположена баня, где и произошло возгорание. Пожар перекинулся на второй этаж, в результате сгорела крыша строения. Общая площадь пожара составила 60 кв метров. Причиной пожара по предварительной информации стало нарушение правил установки труб дымохода печи, - сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника ОНД Бердска Руслан Безносенко.

Это уже третий с начала года пожар, который происходит из-за неправильной изоляции дымохода. Людей в дачном доме не было, никто не пострадал.