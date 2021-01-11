Личный кабинет ОАО «Мосэнергосбыт» - вход и регистрация

Жилищно-коммунальное хозяйство ELC
Мосэнергосбыт - крупная энергетическая компания, поставляющая электроэнергию на большую часть Москвы и области. В перечень услуг, предоставляемых компанией, входит оказание услуг в административном и промышленном жилом сегментах, а также освещение транспортных и пешеходных зон.
Компания начала свое независимое существование в 2005 году после ухода из "Мосэнерго" и сегодня является крупнейшим поставщиком энергии в Москву с доходом в миллиарды долларов. Общий объем продаж электроэнергии за год составляет около 88 млрд кВтч.
Ресурсы личного кабинета
Каждый москвич может оплачивать электроэнергию через Интернет, используя специальный онлайн-интерфейс. Сайт представляет собой функциональную площадку, позволяющую выполнять широкий спектр действий. Мосэнергосбыт личный кабинет можно открыть здесь.
Что вы можете делать со своим личным счетом в Мосэнергосбыте:
- передавать показания счетчиков;
- контролировать потребление энергии;
- производить оплату жилищно-коммунальных услуг;
- получать информацию о действующих тарифах и их изменениях;
- Контактная поддержка;
- запросить дополнительные услуги;
- поиск офисов компании на карте.
Используя сайт, вы можете легко и быстро оплачивать электроэнергию, используя удобную для вас платежную систему. К оплате принимаются банковские карты, электронные кошельки и многие другие электронные средства.
Передать показания в Мосэнергосбыт
Сейчас далеко не у всех жителей установлены счетчики, способные самостоятельно передавать показания оператору. Большинству людей приходится самостоятельно записывать данные устройства, класть на специальный стол и передавать оператору. Мы объясним, как это сделать, в нашей статье.
ПАО «Мосэнергосбыт» считается основной энергосбытовой компанией Москвы и Московской области. Он обеспечивает электроэнергией рядовых граждан, а также крупные промышленные и социально значимые объекты, транспортные и сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, компания стремится подключать новых пользователей к электрическим сетям.