Личный кабинет ОАО «Мосэнергосбыт» - вход и регистрация

Жилищно-коммунальное хозяйство ELC

Мосэнергосбыт - крупная энергетическая компания, поставляющая электроэнергию на большую часть Москвы и области. В перечень услуг, предоставляемых компанией, входит оказание услуг в административном и промышленном жилом сегментах, а также освещение транспортных и пешеходных зон.

Компания начала свое независимое существование в 2005 году после ухода из "Мосэнерго" и сегодня является крупнейшим поставщиком энергии в Москву с доходом в миллиарды долларов. Общий объем продаж электроэнергии за год составляет около 88 млрд кВтч.

Ресурсы личного кабинета

Каждый москвич может оплачивать электроэнергию через Интернет, используя специальный онлайн-интерфейс. Сайт представляет собой функциональную площадку, позволяющую выполнять широкий спектр действий. Мосэнергосбыт личный кабинет можно открыть здесь.

Что вы можете делать со своим личным счетом в Мосэнергосбыте:

передавать показания счетчиков;

контролировать потребление энергии;

производить оплату жилищно-коммунальных услуг;

получать информацию о действующих тарифах и их изменениях;

Контактная поддержка;

запросить дополнительные услуги;

поиск офисов компании на карте.

Используя сайт, вы можете легко и быстро оплачивать электроэнергию, используя удобную для вас платежную систему. К оплате принимаются банковские карты, электронные кошельки и многие другие электронные средства.

Передать показания в Мосэнергосбыт

Сейчас далеко не у всех жителей установлены счетчики, способные самостоятельно передавать показания оператору. Большинству людей приходится самостоятельно записывать данные устройства, класть на специальный стол и передавать оператору. Мы объясним, как это сделать, в нашей статье.

ПАО «Мосэнергосбыт» считается основной энергосбытовой компанией Москвы и Московской области. Он обеспечивает электроэнергией рядовых граждан, а также крупные промышленные и социально значимые объекты, транспортные и сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, компания стремится подключать новых пользователей к электрическим сетям.