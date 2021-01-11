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Взяли золото в турнире по греко-римской борьбе два борца из Бердска

17:15 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Турнир собрал 245 борцов из 5 спортивных клубов Новосибирска, Новосибирской области, г. Москвы, Р.Хакасии, Иркутской и других областей.

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Прошло Первенство Новосибирской области по греко-римской борьбе

МБУ СШ «Олимп»
07-08 января 2021 года в г.Бердске прошло Первенство Новосибирской области по греко-римской борьбе, среди юниоров до 21 года. В соревнованиях приняли участие 4 воспитанников МБУ СШ «Олимп»:

I место – Бояренцев Аркадий (130 кг), тренер Медников Дмитрий;

II место – Горбунов Сергей (55 кг), тренер Игорь Глотов.

08-10 января 2021 г. в ЦСК «ВЕГА» прошел 42 Международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя труда Максимова Л.И., 70-летию вступления Национального Олимпийского комитета СССР и России в Международный Олимпийский комитет, на призы акционерного общества «Бердский электромеханический завод». В соревнованиях принимали участие юноши 2004-2005 г.р. в 11 весовых категориях.

Турнир собрал 245 борцов из 5 спортивных клубов Новосибирска, Новосибирской области, г. Москвы, Р.Хакасии, Иркутской области, Томской области, Омской области, Кировской области, Красноярского края, Алтайского края, Республики Алтая. Из них: кандидатов в мастера спорта – 46 человек, спортсменов 1-го спортивного разряда – 143 человека, спортсменов 2-го спортивного разряда – 54 человека.

Команда города Бердска выставила - 18 человек, все они являются воспитанниками МБУ СШ «Олимп».

Чернявский Степан завоевал золотую медаль в весовой категории 48 кг. Подготовил победителя тренер МБУ СШ «Олимп» Д.С.Медников.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Учреждены специальные призы от Федерации.
Большую помощь в проведении турнира оказывали старшие воспитанники отделения греко-римской борьбы (помощь в судействе, укладке борцовского ковра, поддержанию порядка в зале и пр.).
Организаторы выражают благодарность президенту спортивного клуба «Кристалл» Голубеву Виктору Алексеевичу за предоставление спортивного зала ЦСК «Вега».

борьба греко-римская
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