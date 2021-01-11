Почему не работают часы на ДК "Родина" в Бердске, ответила Людмила Чуркина

Как выяснилось, часы не сломались. Тогда почему они не работают?

Часы н "Родине" отключены

Сильные морозы в начале 2021 года в Бердске послужили причиной отключения часов, расположенных на здании ДК «Родина». Ранее в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратился бердчанин, который выразил недовольство тем, что часы на ДК не работают.

- Часы не сломались, мы всегда отключаем их в сильные морозы. Сейчас дождёмся потепления и включим часы. А пока побережём механизм, минус 35 - это непростое испытание для всех, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор дворца культуры Людмила Чуркина сегодня, 11 января.