Заняла 1 место в чемпионате по рукопашному бою "Кубок Деда Мороза - 2021" команда из Бердска

На турнире встретились лучшие бойцы

СК «Бердск»

3 и 4 января 2021г. в ЦСК "ВЕГА" проходили Первенство и Чемпионат г.Бердска по РУКОПАШНОМУ БОЮ "КУБОК ДЕДА МОРОЗА 2021". Организаторы соревнований - Структурное подразделение Регионального Отделения Новосибирской Области Общероссийской Общественной Организации "Федерация Рукопашного Боя" по г.Бердску, руководителем, которой является Дмитрий Вадимович Тараторин.

На турнире встретились лучшие бойцы из 16 команд: г.Бердска, г.Оби, г.Ачинска Красноярского Края, г.Новосибирска, КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА, р.п.Линево, с.Барышево, г.Искитима, с.Криводановки.



По результатам двух дней соревнований команда Спортивного Клуба Смешанных Единоборств "БЕРДСК", заняла 1 общекомандное место в Фестивале по Рукопашному Бою, а также 1 общекомандное место в Первенстве и Чемпионате г.Бердска по РУКОПАШНОМУ БОЮ "КУБОК ДЕДА МОРОЗА 2021".