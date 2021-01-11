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Заняла 1 место в чемпионате по рукопашному бою "Кубок Деда Мороза - 2021" команда из Бердска

16:45 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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На турнире встретились лучшие бойцы из 16 команд.

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На турнире встретились лучшие бойцы

СК «Бердск»
3 и 4 января 2021г. в ЦСК "ВЕГА" проходили Первенство и Чемпионат г.Бердска по РУКОПАШНОМУ БОЮ "КУБОК ДЕДА МОРОЗА 2021". Организаторы соревнований - Структурное подразделение Регионального Отделения Новосибирской Области Общероссийской Общественной Организации "Федерация Рукопашного Боя" по г.Бердску, руководителем, которой является Дмитрий Вадимович Тараторин.

На турнире встретились лучшие бойцы из 16 команд: г.Бердска, г.Оби, г.Ачинска Красноярского Края, г.Новосибирска, КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА, р.п.Линево, с.Барышево, г.Искитима, с.Криводановки.

По результатам двух дней соревнований команда Спортивного Клуба Смешанных Единоборств "БЕРДСК", заняла 1 общекомандное место в Фестивале по Рукопашному Бою, а также 1 общекомандное место в Первенстве и Чемпионате г.Бердска по РУКОПАШНОМУ БОЮ "КУБОК ДЕДА МОРОЗА 2021".

рукопашный бой турнир
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